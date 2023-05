This is an authorized translation of an Eos article. Esta es una traducción al español autorizada de un artículo de Eos.

Hace tiempo, Bernardo Bastién-Olvera se cansó de las pláticas unidireccionales que hacían que la gente sintiera como si la estuvieran “educando”. Fue por eso que juntó a cuatro renombrados científicos mexicanos para tener una charla casual en una terraza junto con más de 150 asistentes del Tierrafest 2023, el festival de ciencias de la Tierra más grande de México.

¡El evento inaugural del TierraFest fue todo un éxito!

Gracias a @cinetonala por el espacio en su chula terraza. pic.twitter.com/y7aEyPB0y0 — Planeteando (@Planeteand0) May 4, 2023

Los científicos no dieron monólogos interminables sobre por qué su investigación va a cambiar al mundo, más bien se rieron mientras derribaban mitos del cambio climático. También hablaron sobre cómo el cambio climático no afecta a todas las comunidades por igual y de los muchos efectos que esta crisis tiene en las mujeres.

En un país que se enfrenta a niveles de calentamiento cada vez más altos, altos riesgos sísmicos y una crisis del agua que está empeorando, acercar al público a las ciencias de la Tierra y climáticas es una prioridad. Bastién-Olvera y el resto del equipo de Estudios Planeteando lo saben muy bien. El primer evento del Tierrafest 2023, que incluyó la charla en la terraza con científicos, se realizó en el Cine Tonalá de la Ciudad de México, en su espacio de eventos. El segundo día del Tierrafest se llevó a cabo en sábado, 6 de mayo, y atrajo a infancias, adolescentes, investigadores y artistas a El Centro Cultural el Rule ubicado en el centro de la Ciudad de México.

En El Rule, las infancias jugaron con arcillas y rompecabezas de las placas tectónicas. Pudieron manejar equipo que llevaron los empleados del Servicio Sismológico Nacional y el Servicio Meteorológico Nacional mexicanos. Otros dibujaron raíces de árboles en el piso y escribieron qué es lo que significa el planeta para ellos y por qué creen que es vital que lo cuidemos. No había nadie que no estuviera haciendo algo.

El evento es lo que el equipo de Planeteando quería lograr cuando concibieron el Tierrafest hace ya 3 años: un festival en persona que pudiera combatir el modelo institucional y vertical que tienen los eventos de comunicación de la ciencia tradicionales en el país.

“Queremos cambiar la narrativa de la pérdida. Queremos mostrar todo lo que se puede ganar si todos caminamos en la misma dirección”

Este año, más de 55 agencias gubernamentales, universidades, organizaciones no-gubernamentales y centros de investigación se aliaron para llenar los tres pisos de El Rule con docenas de actividades dedicadas a mostrar la importancia de las esferas de la Tierra – la atmósfera, la geosfera, la hidrosfera y la biosfera- así como también resaltar los esfuerzos de acción climáticas que existen en México, a los cuales la gente se puede sumar.

“Queremos cambiar la narrativa de la pérdida. Queremos mostrar todo lo que se puede ganar si todos caminamos en la misma dirección”, dijo Bastién-Olvera, codirector de Planeteando e investigador postdoctoral del Instituto de Oceanografía Scripps en San Diego.

Arte, Drag y ambiente

Para Raiza Pilatowsky, codirectora de Planeteando, desafiar las ideas preconcebidas sobre la comunidad que está interesada en la ciencias es tan importante como desafiar la imagen tradicional de los mismos científicos.

Cinco comunicadores de la ciencia de México, incluida Lydia Filix Fem, aquí arriba, diseñaron vestuarios representando al plante y dieron un show en vivo para la audiencia. Crédito: Josué Gamboa, Centro Cultural El Rule

“El drag… es disruptivo y es una herramienta para acercarse a la población LGTBQ+ que ya existe en la comunidad científica”, explicó Bia Hollis, quien tiene un proyecto de divulgación de la ciencia en redes sociales dedicado a combatir el discurso de odio dentro de la ciencia. “Queremos que aquellos que se identifiquen con nosotros sepan que sus voces son importantes para enriquecer cómo la ciencia aborda los problemas del mundo”, dijo Hollis.

Para cerrar el Tierrafest, Planeteando proyectó los tres cortos ganadores del Tierra Filme, un concurso de documentales enfocado en compartir las historias de las diferentes formas en las que los humanos y sociedades se relacionan con las rocas, el agua, el aire y la biodiversidad. Como premio, los equipos de los cortos ganadores recibieron dinero y asesorías por parte de cineastas profesionales.

Uzu Morales, productora del documental que quedó en primer lugar, Donde Descansa el Mar, dijo que el cine es una herramienta poderosa para crear conciencia de todos los esfuerzos ambientales y de defensa de la tierra que ocurren en las comunidades rurales en todo México.

Para el equipo de Planeteando, el principal objetivo del TierraFest siempre ha sido el crear espacios para aquellos interesados en interactuar con la vida y el planeta, sin importar cómo es que ese interés haya nacido. “Queremos reflejar que en la ciencia hay gente cuyo conocimiento no viene solamente de la academia, sino de sus experiencias de vida y de las comunidades en donde crecieron” dijo Pilatowsky.

—Humberto Basilio (@HumbertoBasilio), Escritor de ciencia

Text © 2023. The authors. CC BY-NC-ND 3.0

Except where otherwise noted, images are subject to copyright. Any reuse without express permission from the copyright owner is prohibited.