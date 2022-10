Source: Geophysical Research Letters

This is an authorized translation of an Eos article. 本文是Eos文章的授权翻译

海洋风尘记录提供了从亚洲大陆到西北太平洋风尘通量演变的长期视角。Tang等人[2022]贡献了来自菲律宾海的一项新记录,将其与更北部的现有记录进行了比较。

通过南北海洋风尘通量重建的对比,研究展示了亚洲干旱化造成的风尘通量总体变化相似性,但二者的差异演化也同时揭示了青藏高原隆升驱动的2300万年前西风输送路径的北移,即西风带在大约900万年前到达了现在的位置。

这些风尘携带着来自风尘源区的特征信息,可以通过铷和锶同位素加以示踪。研究海区水深2.9千米,意味着碳酸盐被保存了下来,这就提供了足够的古生物地层定年以确定从陆地到海洋的风尘通量,即单位时间输送的风尘量。这一新的记录由此也增加了我们对该区域气候演变的了解,即全球变冷和青藏高原隆升逐渐改变了中新世的亚洲气候和环境。

此外,值得注意的是,这项研究是从深海钻探计划(DSDP)于1975年钻取的深海岩心中提取的新证据,这表明这些岩心样品仍然有价值,还包含了更多此类信息有待探索。

