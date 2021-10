This is an authorized translation of an Eos article. Esta es una traducción al español autorizada de un artículo de Eos.

Tres agencias espaciales han publicado una base de datos para ayudar al público y a los responsables políticos a rastrear el impacto mundial del coronavirus. La NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia de Exploración Aeroespacial Japonesa (JAXA) han colaborado en proporcionar un portal online con parámetros actualizados regularmente.

Los datos satelitales “cuentan la historia de lo que está ocurriendo en la Tierra ahora mismo”, dijo Thomas Zurbuchen, administrador asociado del Directorio de Misiones Científicas de la NASA.

Se están utilizando activamente al menos 17 satélites en el tablero y otros se unirán en el futuro.

Pero los cambios pueden ser de corta duración. “Yo veo un aumento inmediato” en dióxido de nitrógeno, uno de los componentes atmosféricos monitoreados por los satélites, a medida que los coches vuelven a la carretera y la industria se recupera de nuevo, dijo Josef Aschbacher, el director de los Programas de observación de la Tierra ESA. Tal actividad es “muy importante y requerida para que la economía se recupere”.

Hay seis tendencias que ya podemos ver desde arriba.

1. El cultivo de espárragos cayó en un 30% en Alemania

Los científicos monitorearon el área cultivada por espárragos en el estado Alemán de Brandenburg este año y la compararon con la del año 2019. La cantidad de área cultivada se redujo entre un 20% y 30% en Marzo y Abril, según datos satelitales.

El Ministerio de Agricultura Alemán estimó una pérdida de 300.000 trabajadores en los cultivos de este año.

“Organizaciones como la Organización para la Alimentación y la Agricultura y el Programa Mundial de Alimentos han expresado sus preocupaciones en que el brote de COVID-19 podría convertirse desde una crisis de salud a una crisis alimentaria mundial” dijo Anca Anghelea, una científica de ESA.

Trabajadores temporales no podrían moverse tan fácilmente durante las cuarentenas del COVID-19, y el Ministerio de Agricultura Alemán estimó una pérdida de 300.000 trabajadores en los cultivos de este año. Usualmente, los trabajadores viajan desde Bulgaria y Rumania hacia Alemania para la cosecha entre Marzo y Junio. Pero los gobiernos restringieron severamente los viajes este año para frenar el brote del virus.

Los espárragos son una labor altamente intensa, dijo Anghelea, por lo que cosecharlos podría no continuar en forma normal. La Asociación Alemana de Agricultores estima que la cosecha se reducirá cerca de una cuarta parte este año.

En otros lugares, la comida permanece inactiva en “montañas de papas”, de acuerdo a la BBC.

2. Se Intensifica la Contaminación Lumínica en un Centro Médico de San Francisco

La luz nocturna del centro médico de la Universidad de California en San Francisco brilló más en abril que en enero, según los datos de intensidad de luz de un satélite de la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. La ciudad alcanzó su máximo de casos diarios de COVID-19 en abril.

Los distritos comerciales centrales de San Francisco brillaron menos que durante las cuarentenas.

Científicos analizaron la cantidad de contaminación lumínica en áreas pobladas midiendo la intensidad de luz total y eliminado fuentes naturales como la luz lunar. Los resultados muestran los efectos de las estrictas cuarentenas en grandes poblaciones.

Los distritos comerciales centrales de San Francisco se atenuaron durante las cuarentenas, debido a que un área de 6,7 millones de residentes se quedaron en casa. La tendencia es también destacable en los distritos con áreas comerciales y de entretenimiento.

3. Fábricas de Beijing Fabricaron Menos Autos, y el Estacionamiento de Pacientes en Singapur Aumentó

La producción de autos se detuvo en una fábrica de Beijing analizada por los satélites ALOS-2 de JAXA y el Sentinel-1 de Europa. Los investigadores compararon la densidad de los autos fuera de la fábrica y encontraron que la densidad oscilaba entre los 20% y 40% durante la cuarentena. Debido a que las restricciones se levantaron en China, la densidad de autos se ha recuperado.

Mientras tanto, Singapur condujo a los vehículos de los pacientes con COVID-19 para que se estacionen temporalmente en un puerto designado. Los datos satelitales revelan cómo el movimiento de vehículos aumentó ligeramente durante el inicio del brote y ha disminuido desde finales de abril.

4. Dióxido de nitrógeno se redujo en la mitad en Europa

El aire en Europa tuvo menos dióxido de nitrógeno (NO 2 ) durante las cuarentenas debido a que los autos, camiones, y centrales eléctricas quemaron menos combustibles fósiles. El contaminante dura solamente una cuestión de horas en la atmósfera inferior, dijo el científico de la NASA Ken Jucks, por lo que es especialmente sensible a los cambios a corto plazo. Los valores de NO 2 cayeron en un 50% en Madrid, Milán, Roma y París comparados con el año pasado.

En otras partes del mundo, en los Estados Unidos experimentó caídas del 30% desde Washington D.C. hasta Boston, y concentraciones en Nueva Delhi y Mumbai, India, se redujeron a la mitad.

Los datos provienen desde el satélite Copernicus Sentinel-5P de la ESA, que utiliza el Instrumento de Monitoreo Troposférico (TROPOMI) para detectar metano, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, ozono, y otros componentes atmosféricos en la troposfera.

5. Puertos de Embarque en Nueva York Permanecieron Vacíos

El número de barcos en los puertos de Nueva York cayeron hacia fines de marzo. Créditos: NASA/ESA/JAXA

La NASA empleó un algoritmo de inteligencia artificial (IA) para detectar actividad de embarque desde imágenes satelitales en varios puertos importantes en los Estados Unidos. Las restricciones de viaje han paralizado las cadenas de suministro de todo el mundo.

En Nueva York, solamente 6 barcos estaban en los puertos el 21 de marzo, comparado con dos meses antes.

Los ojos humanos verifican dos veces la salida de IA antes que los datos se envíen al tablero. Los científicos esperan que el monitoreo pueda revelar tendencias en contaminantes del transporte marítimo mundial, que es un importante contribuyente de las emisiones globales de combustibles fósiles.

6. El dióxido de carbono en Beijing cayó, luego volvió a aparecer

Como otros lugares, Beijing tuvo una caída temporal de emisiones CO 2 durante las cuarentenas. Créditos: NASA/JAXA

El dióxido de carbono (CO 2 ) se queda en la atmósfera mayor tiempo que NO 2 , dijo Jucks. “En lugar de una vida útil de unas pocas horas, tiene una vida útil de siglos.”

Por esta razón, es difícil para los investigadores detectar las variaciones relativamente pequeñas en el dióxido de carbono porque el depósito en la atmósfera es mucho más grande que el de NO 2 .

La caída de CO 2 en cuarentenas es “un destello”.

Pero ellos detectaron una caída “entre el 5% y el 30% durante unos meses”, dijo Jucks.

El NOAA registró sus niveles más altos de CO 2 en mayo. La caída en CO 2 en las cuarentenas es “un destello”, agregó Jucks, y los niveles CO 2 están ahora regresando a la normalidad.

Para limitar el calentamiento, “vamos a necesitar reducir nuestras emisiones de CO 2 de los niveles actuales en cantidades significativas, probablemente un 50% o más para alcanzar esos objetivos en este momento”.

“Necesitamos descubrir como especie cómo cambiar nuestra forma de operar”.

—Jenessa Duncombe (@jrdscience), Escritora de Eos

This translation by Daniela Navarro-Pérez (@DanJoNavarro) of @GeoLatinas, with editing by Edith Emilia Carriquiry Chequer (@eecarry), was made possible by a partnership with Planeteando. Esta traducción fue posible gracias a una asociación con Planeteando.

Text © 2021. The authors. CC BY-NC-ND 3.0

Except where otherwise noted, images are subject to copyright. Any reuse without express permission from the copyright owner is prohibited.