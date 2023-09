Источник: Journal of Geophysical Research: Biogeosciences

This is an authorized translation of an Eos article. Это авторизованный перевод статьи Эос (Eos).

По мере повышения температуры в Арктике оттаивают все большие площади вечной мерзлоты, высвобождается все больше органического углерода, хранящегося в этих мерзлых почвах. Поскольку микробы могут превращать этот высвобождающийся материал в парниковые газы, которые еще больше ускоряют потепление, его судьба вызывает серьезную озабоченность.

Несмотря на общее согласие с тем, что потепление климата усиливает круговорот углерода в водосборных бассейнах высоких северных широт, количество вечной мерзлоты, оттаивающей и стекающей в арктические реки, плохо поддается определению из-за отсутствия надежного детектора. Для устранения этого недостатка Rogers et al. используют новый подход к поиску старого углерода, полученного из вечной мерзлоты, в российской реке Колыме, водосборный бассейн которой площадью 650 тыс. кв. км полностью покрыт мерзлыми почвами.

Авторы использовали две независимые методики для химической экспертизы углерода оттаявшей мерзлоты и его отслеживания в пределах водосборного бассейна Колымы в конце лета, когда происходит наибольшее оттаивание мерзлоты. Результаты, полученные с помощью обеих методик, приводят к одному и тому же выводу: из оттаивающей вечной мерзлоты в реке Колыме извлечено относительно небольшое количество старого органического углерода, в реке преобладает современное поступление. Важно отметить, что, согласно проведенному группой анализу, этот вывод справедлив как для углерода вечной мерзлоты, не подвергшегося микробиологическим изменениям, так и для углерода вечной мерзлоты, подвергшегося микробиологической распаду.

Используя модель смешивания для дальнейшего ограничения результатов, Роджерс и его коллеги подсчитали, что максимум от 0,8% до 7,7% растворенного органического углерода в реке в конце лета поступает из нерасщепленной вечной мерзлоты. Это количество составляет около 6% от 0,82 тераграмма стока, который Колыма ежегодно выносит в океан.

Этот вывод позволяет предположить, что, несмотря на усиление таяния, крупные северные высокоширотные реки в настоящее время переносят в Северный Ледовитый океан лишь незначительное количество растворенного органического углерода, полученного из вечной мерзлоты. Эти выводы имеют важное значение для понимания эволюции растворенного органического углерода в процессе оттаивания вечной мерзлоты и речного переноса. Более глубокое понимание того, где находится этот оттаявший углерод и как он влияет на изменение углеродного цикла в Арктике, необходимо для улучшения оценок потенциала региона в плане ускорения глобального потепления. (Журнал геофизических исследований: Биогеонауки, https://doi.org/10.1029/2020JG005977, 2021)

—Terri Cook, научный писатель

