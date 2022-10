This is an authorized translation of an Eos article. Esta es una traducción al español autorizada de un artículo de Eos.

Es una imagen recordada principalmente de la niñez: un dibujo mostrando el camino del agua desde los océanos, hacia las nubes y luego a los ríos. Grandes y extravagantes palabras como “evapotranspiración” y “precipitación” seguramente llegan a la mente.

El diagrama del ciclo del agua del servicio geológico de los EE. UU. (USGS, por sus siglas en inglés) todavía es usado por miles de estudiantes en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Además, también es la base de otros diagramas.

El nuevo diagrama es el primero en incluir a los humanos en lo que se ha presentado hasta ahora como un ciclo “natural”.

Hoy, la agencia sacó un nuevo diagrama por primera vez en más de 20 años, esta vez con los humanos como los protagonistas.

Aunque por largo tiempo la gente ha extraído agua subterránea y desviado agua de ríos hacia plantíos y plantas industriales, el nuevo diagrama es el primero en incluir a los humanos en lo que se ha presentado hasta ahora como un ciclo “natural”.

El cambio refleja los últimos 20 años de investigaciones que revelan el papel central de la humanidad en el ciclo y cómo esto se puede comunicar visualmente. “Tenemos que cambiar cómo pensamos acerca de estas cosas para ser capaces de vivir y usar el agua sustentablemente en el futuro” dijo Cee Nell, une especialista en visualización de datos del VizLab del USGS, quien diseñó el diagrama.

Además de los procesos naturales como la evaporación de los océanos, precipitaciones sobre la tierra y la escorrentía, el nuevo diagrama contiene pastoreo, escorrentía urbana, uso doméstico e industrial del agua y otras actividades humanas. Cada etiqueta en la gráfica proviene de rastrear los datos de los caminos y reservorios significativos del agua mundialmente.

“Creo que en general, esta es una gran mejora y un paso importante para una representación más comprensiva del ciclo global del agua”, dijo el ecohidrólogo y biogeoquímico Stefan Krause de la Universidad de Birmingham, quien no estuvo involucrado en la creación del diagrama. En 2019, Krause contribuyó a un artículo en Nature Geoscience que cuestionó la falta de la infraestructura y actividad humana en los ciclos del agua. De los 464 diagramas analizados, sólo el 15% incluía la interacción humana con el agua.

“Una idea equivocada que se podría originar del diseño de los diagramas es que el ciclo del agua es sólo un gran ciclo”, dijo Nell. Por ejemplo, el viejo diagrama del USGS mostraba un bucle gigante con flechas para el movimiento del agua. “Queremos comunicar que el ciclo del agua realmente está compuesto de muchos, muchos ciclos pequeños que continuamente se están moviendo en distintas direcciones”. A las flechas en el nuevo diagrama se les da una prominencia visual similar a las etiquetas de los reservorios donde el agua se almacena.

El viejo ciclo del agua, usado por el USGS desde el 2000, no incluía la interferencia humana. Crédito: Howard Perlman y John Evans/ USGS

“Hay muchas sorpresas escondidas en el diagrama para alguien que en verdad quiera pasar tiempo mirándolo”

Una de las formas más significativas en las que se usa agua en los Estados Unidos es en las plantas termoeléctricas, donde el agua de ríos es usada para enfriar, dijo Nell. El agua luego regresa al río, lo que a veces puede afectar la calidad de la misma. Una planta termoeléctrica se incluyó en el diagrama, así como otras características que no se etiquetaron. “Hay muchas sorpresas escondidas en el diagrama para alguien que en verdad quiera pasar tiempo mirándolo”, dijo Nell.

Krause desea que haya guiños a otros aspectos de la actividad humana, como la alteración de ríos al hacer rectos sus canales o el uso de agua verde, así como más explicación de algunas ilustraciones.

La accesibilidad también influyó en el diseño del diagrama. Usar un sólo color, azul, al mismo tiempo que una escala de grises para las etiquetas y los paisajes crea un gran contraste para las personas con discapacidad visual, dijo Nell. El grupo de edad objetivo de la ilustración es para octavo grado, y eventualmente se traducirá a 60 idiomas. Por ahora, está disponible en inglés y en español.

“Queremos que la gente vea el agua, todo lo demás es secundario. Los detalles son bonitos, pero esos van a ser menos prominentes visualmente” dijo Nell. “El agua es el mensaje principal”.

—Jenessa Duncombe (@jrdscience), Escritora de Eos

This translation by Anthony Ramírez-Salazar (@Anthnyy) was made possible by a partnership with Planeteando. Esta traducción fue posible gracias a una asociación con Planeteando.

Text © 2022. The authors. CC BY-NC-ND 3.0

Except where otherwise noted, images are subject to copyright. Any reuse without express permission from the copyright owner is prohibited.