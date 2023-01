Source: Earth’s Future

This is an authorized translation of an Eos article. 本文是Eos文章的授权翻译

大规模植树造林项目已被提议作为一种碳封存策略来减缓人为气候变化。 在中国南方,近几十年来的植树活动显著扩大了森林面积,并在树木生物量中封存了大量的碳。 了解历史上的碳封存和未来通过造林储存碳的潜力对于制定气候变化减缓战略具有重要意义。

在这里,Zhang等人[2022]结合了数据合成、遥感和机器学习方法来估计中国南方森林的历史轨迹和潜在的碳储存能力。他们发现,在15年的研究期间,区域森林的碳储量有所增加,这意味着碳封存取得了成功。他们还发现了在造林项目中进一步增加碳密度的机会。然而,他们也发现该地区的森林已经达到了其碳储存能力的73%以上,这表明单靠造林作为一种碳封存策略最终将面临限制。

Citation: Zhang, X. M., Brandt, M., Yue, Y. M., Tong, X. W., Wang, K. L., & Fensholt, R. (2022). The carbon sink potential of southern China after two decades of afforestation. Earth’s Future, 10, e2022EF002674. https://doi.org/10.1029/2022EF002674

—Benjamin Sulman, Associate Editor, Earth’s Future

This translation was made by Wiley. 本文翻译由Wiley提供。

Text © 2023. The authors. CC BY-NC-ND 3.0

Except where otherwise noted, images are subject to copyright. Any reuse without express permission from the copyright owner is prohibited.