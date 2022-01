Source: Geophysical Research Letters

This is an authorized translation of an Eos article. 本文是Eos文章的授权翻译。

坚硬的大洋地壳在地球周围形成一个外壳,其自然结构中包含了裂隙和断层。这些裂隙是热量、水和化学溶液在海洋和岩石圈之间流动的热液通道。

传统上,科学家利用地震波来揭示大洋地壳的性质,包括岩性和结构。当地震纵波或P波沿断层走向传播时,波速基本不受影响。相比之下,先前的研究发现,当地震波穿过局部断层和裂缝时,其速度比穿过裂缝较少的地壳时最多可能慢20%。此外,之前的工作已使用远程地震探测绘制了大洋地壳的大尺度地震速度图。

在Sun等人的一项新研究中,研究人员利用流体压力的直接现场测量和同步地震记录,对地层尺度的力学特性进行了描述。他们使用了一系列钻孔和海底仪器,与加拿大海洋观测网络的“海王星”海底观测网相连,“海王星”观测网横跨胡安-德-夫卡和北美板块。为了了解地壳的可压缩性,研究小组将地震表面波应变与远距离大地震引起的地层流体压力变化进行了比较。尽管将地层流体压力作为应变指标已经应用到其他环境中,但这项研究是首次在海上环境的地震频率下使用该方法。

研究人员发现,在带断裂的大洋地壳中,其压缩系数的测定结果表明,在跨构造方向上传播的地震波会减慢50%以上。这种减速比以往所有的标准地震测量都要显著得多,这表明在海洋地壳的上层数百米可能有着普遍存在的以前未被发现的断裂。

该研究结果表明,浅层洋壳的破裂程度较大,直接影响着水热循环和板层水化作用。开展该研究的地壳年龄为360万年前,作者希望在其他位置进行新的近海钻孔监测,以便更好地确定断裂的性质和地壳的水文性质。

-科学作家Sarah Derouin

This translation was made by Wiley. 本文翻译由Wiley提供。

Share this article on WeChat. 在微信上分享本文。

Text © 2022. AGU. CC BY-NC-ND 3.0

Except where otherwise noted, images are subject to copyright. Any reuse without express permission from the copyright owner is prohibited.