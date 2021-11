Source: GeoHealth

This is an authorized translation of an Eos article. 本文是Eos文章的授权翻译。

在整个东南亚,人们用火来进行农业管理和森林清理。它们是有毒污染物的主要来源,经常严重降低该地区的空气质量。尽管在其他地区,接触这些污染物已经被证实与发病率和死亡率的增加有关,而且研究表明,减少空气污染对健康和气候有利,但对于东南亚大陆地区空气质量和用火的健康影响还鲜有量化研究。

为填补这一空白,Reddington等人利用观测数据以及全球和区域空气质量模型调查了东南亚大陆(柬埔寨、老挝、缅甸、缅甸、泰国和越南)和中国东南部的植被和森林燃烧的影响。在他们的分析中,研究人员使用了一个全球空气质量模型来比较三个独立的燃烧排放数据集,加上一个区域模型和当地贫困指标数据,来评估减少区域燃烧排放对东南亚空气质量和公众健康的好处。

结果表明,减少植被和森林燃烧可显著改善该地区的空气质量,使东南亚大陆和中国东南地区的公众暴露在微小的不健康颗粒物中的机会分别减少16%和2%。臭氧暴露也将分别减少9%和2%。这项研究还表明,燃烧产生的颗粒物对东南亚较贫穷人口的影响尤为严重;特别是缅甸西部和老挝北部的两个地区,贫困程度特别高,同时暴露在空气中颗粒物的程度也相对较高。

研究结果有力地表明,减少燃烧排放将给该地区的公众健康带来重大益处,包括每年避免因空气颗粒物而导致的逾5.9万人过早死亡。根据作者的计算,这对东南亚大陆公众健康的总体效益相当于消除该地区所有的工业排放。

由于减少农事和森林砍伐用火可能使空气质量得到迅速和实质性的改善,作者认为防止故意燃烧植被和森林应该被视为该地区的一项公共卫生高度优先事项。除了标准的污染排放源外,对这些燃烧予以考虑显然是决策者在整个东南亚制定有效的排放控制政策的必要条件。(GeoHealth, https://doi.org/10.1029/2021GH000418, 2021)

-科学作家 Terri Cook

This translation was made by Wiley. 本文翻译由Wiley提供。

