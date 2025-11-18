This is an authorized translation of an Eos article. 本文是Eos文章的授权翻译。

氮是全球环境的重要组成部分，影响着农业、气候、人类健康和生态系统。氮循环的作用已经得到了更广泛的认识，然而用于预测全球环境变化的地球系统模型（ESM）仍然没有将其完全纳入考量。

Kou-Giesbrecht主张在ESM中交互式地纳入完整的氮循环，以解释氮在陆地、海洋和大气之间复杂且相互关联的流动方式。氮直到最近才被纳入一些ESM的陆地模型中，并且仅仅作为初级生产力的限制因素。

氮的作用远不止于植物生长，它还是一种强效温室气体，也是臭氧形成和气溶胶成分的重要驱动因素。野火会释放氮氧化物和氨，导致颗粒物浓度升高；海洋微生物既吸收氮也释放氮。氮向海洋的输出会影响海洋初级生产力，也影响海洋氮的排放，而海水中过量的氮会导致富营养化，即营养物质过剩，从而引发有害藻类大量繁殖。

尽管氮循环在全球范围内都非常重要，但ESM中的许多氮循环组成部分即使被包括在内，也不是完全交互的，有些甚至根本没有被纳入模型；相反，它们只是作为静态输入提供给模型。作者认为，在陆地、海洋和大气之间动态模拟氮循环，将大大缩小我们对地球气候和环境近期演变的认知差距。

为了实现这一目标，我们需要更多的观测数据来更好地建立陆地氮循环的基准模型，并开展实验操作，为氮相关过程提供经验约束。作者指出，这些进展有助于我们理解并实现《科伦坡可持续氮管理宣言》的目标，即到2030年将氮废弃物减少一半，这样每年可以节省1000亿美元，并有助于减缓气候变化，改善生物多样性、粮食安全和公共卫生。(Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, https://doi.org/10.1029/2025JG009209, 2025)

