This is an authorized translation of an Eos article. 本文是Eos文章的授权翻译。

随着北极地区气温升高,越来越多的多年冻土开始融化,这些多年冻土中储存的有机碳被越来越多地释放出来。微生物可以将这些释放出来的物质转化为温室气体,从而进一步加速全球变暖,因此其命运备受关注。

尽管人们普遍认为,气候变暖加剧了北半球高纬度流域的碳循环,但由于缺乏可靠的示踪剂,北极河流中的多年冻土融化量未能得到很好的约束。为了帮助填补这一空白,Rogers等人使用了一种新的方法,在俄罗斯科雷马河(Kolyma River)中寻找由多年冻土产生的老碳。科雷马河65万平方公里的流域完全被冻土覆盖。

作者使用了两种独立的技术来对融化的多年冻土碳进行化学指纹识别,并在夏末大部分永冻土融化的时候在科雷马河流域对其进行追踪。这两种技术的结果得出了相同的结论,即科雷马河中相对较少的古老有机碳来自冻土带的融化,占据主导的则是现代碳输入。重要的是,研究小组的分析表明,这一结论同样适用于未经微生物改变的和微生物降解的多年冻土碳。

Rogers和同事们使用了一个混合模型进一步约束其研究结果,他们估计,在夏末,河流中溶解的有机碳中,只有0.8%到7.7%的碳来自未退化的多年冻土。这一数字相当于科雷马河每年向海洋输送的0.82Tg碳的6%左右。

这一结论表明,尽管融化速度加快,北半球高纬度地区的大型河流目前只向北冰洋运送了少量由多年冻土产生的溶解有机碳。这些发现对了解多年冻土融化和河流运输过程中溶解有机碳的演化具有重要意义。为了更好地评估该地区加速全球变暖的潜力,有必要进一步了解这些融化的碳存在于何处,以及它如何影响北极不断变化的碳循环。(Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, https://doi.org/10.1029/2020JG005977, 2021)

