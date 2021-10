Source: Geophysical Research Letters

众所周知的青藏高原是世界上最高最大的高原,世界上最大的高山湖泊系统位于青藏高原之上。研究人员知道湖泊影响着陆地和大气之间的热量传递,影响着区域温度和降水。但对于青藏高原湖泊的物理性质和热动力学知之甚少,尤其是冬季湖泊被冰覆盖的时候。

在一项新的研究中,Kirillin等人考察了中国的鄂陵湖,这是青藏高原上最大的淡水湖,面积达610平方公里,该湖通常在12月到4月中旬被冰覆盖。2015年9月,该团队在湖泊最深处的一处安放了温度、压力和辐射记录仪。他们观察到湖面结冰后出现了异常的变暖趋势,因为湖面上的太阳辐射使冰层下的上层水层变暖。而强对流混合使得鄂陵湖在湖面完全结冰后一个月内在其平均深度处达到完全混合。

在大多数被冰覆盖的湖泊中,水温通常保持在最大密度水温以下,但在这里,作者发现,到了冰季中期,水温高于最大淡水密度水温,这就加速了冬季结束时冰的融化。随着冰的破裂,水温下降了近1°C,在短短一两天内,每平方米释放出约500瓦特的热量到大气中。

这项研究表明,湖泊在冰下并没有休眠,但其影响超出了局部的湖泊效应;总体来看,青藏高原上的数千个湖泊在冰融化后可能成为热通量热点,释放出从太阳辐射吸收的热量,并驱动温度、对流和水团通量的变化,甚至可能在全球范围内产生潜在影响。(Geophysical Research Letters, https://doi.org/10.1029/2021GL093429, 2021)

-科学作家Kate Wheeling

