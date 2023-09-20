Ароматы в ледяном керне рассказывают о жизнедеятельности человека
В ледяном керне самой высокой горной вершины Европы содержатся источающие запах молекулы, свойства которых отражают экономические взлеты и падения Советского Союза.
Наконец-то найдено объяснение загадочным “камням дзен”
Лабораторные эксперименты позволили воссоздать тонкие ледяные пьедесталы, поддерживающие некоторые горные породы в природе, и выяснить, что сублимация играет ключевую роль в формировании этих редких и…
Как необычная дружба разрушила мифы о вечной мерзлоте
“Прекрасные долгие споры” между американским ученым и российским исследователем помогли прояснить несколько фундаментальных предположений о таянии вечной мерзлоты.
Ледники Арктики, вулкан в Перу и русский голод
Группа, изучающая российские ледники, нашла подтверждение тому, что извержение вулкана в южном Перу изменило климат планеты в начале 17го века.
Минимальные свидетельства наличия углерода вечной мерзлоты в реке Колыме в Сибири
Новое исследование показало, что арктические реки в настоящее время переносят ограниченное количество растворенного органического углерода из вечной мерзлоты, что имеет значение для понимания изменения углеродного…