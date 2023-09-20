Наконец-то найдено объяснение загадочным “камням дзен”

Лабораторные эксперименты позволили воссоздать тонкие ледяные пьедесталы, поддерживающие некоторые горные породы в природе, и выяснить, что сублимация играет ключевую роль в формировании этих редких и…

Минимальные свидетельства наличия углерода вечной мерзлоты в реке Колыме в Сибири

Новое исследование показало, что арктические реки в настоящее время переносят ограниченное количество растворенного органического углерода из вечной мерзлоты, что имеет значение для понимания изменения углеродного…