This is an authorized translation of an Eos article. Esta es una traducción al español autorizada de un artículo de Eos.

Mientras las inundaciones devastadoras continúan causando estragos en el estado de Kerala, en el sur de la India, una nueva investigación ha indicado que la información de las redes sociales puede ayudar a los administradores de emergencias a evaluar los impactos de las inundaciones y complementar los datos científicos.

Estas conclusiones, publicadas en el International Journal of Disaster Risk Reduction, se derivan de un estudio sobre la detección social y las inundaciones de 2018 en Kerala, que mataron a 433 personas y desplazaron a más de un millón.

La “detección social” describe la recopilación y el análisis de datos de redes sociales para observar eventos del mundo real. En la nueva investigación, científicos del Reino Unido evaluaron el potencial de la detección social para localizar y caracterizar los efectos sociales y económicos de las inundaciones de Kerala de 2018.

Analizaron datos de Telegram, Twitter, una aplicación de coordinación de socorro producida por la comunidad llamada Kerala Rescue y la base de datos de daños por inundaciones del gobierno Rebuild Kerala. Primero, los científicos analizaron imágenes, mensajes y pedidos de ayuda. Extrajeron mensajes en inglés, tradujeron automáticamente los idiomas locales al inglés cuando fue posible y eliminaron los duplicados. Finalmente, la información filtrada fue georreferenciada.

“La principal contribución de este artículo es demostrar la concordancia entre cuatro fuentes de datos muy diferentes… con respecto a la inundación de Kerala de 2018”, dijo James Young, uno de los autores y científico informático de la Universidad de Exeter.

“Este tipo de información, especialmente en tiempo real, podría ser muy valiosa para que las agencias gubernamentales entiendan más dónde están ocurriendo las inundaciones para que puedan trasladar allí a las personas encargadas de la gestión de desastres.”

Los científicos y los legisladores esperan integrar aún más fuentes de datos sociales en las encuestas de detección social. En enero de 2021, por ejemplo, el Departamento Meteorológico de India (IMD, por sus siglas en inglés) lanzó un portal para que las personas envíen información en cualquier formato sobre eventos meteorológicos en sus ubicaciones. En junio de 2022, el Programa Interdisciplinario de Estudios Climáticos del Instituto Indio de Tecnología de Mumbai lanzó un proyecto que utiliza la información enviada en Twitter por los ciudadanos de Mumbai para generar mapas de inundaciones en tiempo real para la ciudad.

“Esto es solo el comienzo” de aprovechar el poder de la detección social, dijo Madhavan Rajeevan, ahora científico del Centro Nacional de Estudios de Ciencias de la Tierra en Kerala. El portal IMD se lanzó bajo el mandato de Rajeevan como secretario del Ministerio de Ciencias de la Tierra de la India. “Este tipo de información, especialmente en tiempo real, podría ser muy valiosa para que las agencias gubernamentales entiendan más dónde están ocurriendo las inundaciones para que puedan trasladar allí a las personas encargadas de la gestión de desastres”.

Las técnicas de detección social pueden incluso analizar eventos pasados ​​para ayudar a guiar los pronósticos futuros. “Los eventos se pueden analizar retrospectivamente”, explicó Young, “para proporcionar información que ayude con el pronóstico basado en el impacto, lo que permite la creación de una mejor planificación e infraestructura de resiliencia ante inundaciones”.

Una fuente de información en tiempo real

En todo el mundo, las redes sociales están emergiendo como una fuente importante de información en tiempo real y posterior a un desastre.

Los colegas de Young en Exeter, por ejemplo, han utilizado la detección social para proporcionar a la Oficina Meteorológica del Reino Unido un análisis casi en tiempo real de las inundaciones en el Reino Unido.

Linda See, investigadora principal del Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados en Austria, citó otra aplicación, Peta Bencana, como un “gran ejemplo” del uso de las redes sociales. La aplicación se utilizó para ayudar a monitorear las inundaciones en Indonesia en 2022.

Irfan Rashid, profesor asistente en el Departamento de Geoinformática de la Universidad de Cachemira en Srinagar, dijo que los datos de las plataformas de redes sociales como Twitter, YouTube, Instagram y Facebook ayudaron a los científicos a comprender y caracterizar mejor la profundidad y velocidad la avalancha de roca y hielo asociada con el desastre de Chamoli de febrero de 2021. En ese evento, murieron unas 200 personas y se destruyeron dos proyectos de energía. En el futuro, los datos de detección social podrían ayudar a una mejor comprensión de los procesos hidrometeorológicos y físicos en la región del Himalaya, dijo.

Al igual que Rashid, See señaló las oportunidades que brinda la integración de la detección social con la tecnología cartográfica. Si la información recopilada a través de la detección social está georreferenciada, parte de ella podría usarse en la verificación de características de detección remota, dijo. Si los usuarios publicaran sus ubicaciones inundadas, por ejemplo, podrían ayudar a verificar mapas de detección remota de áreas inundadas.

“La detección social me ha ayudado, así como a los científicos de la Tierra de todo el mundo, a comprender y caracterizar mejor los procesos relacionados con las inundaciones repentinas de los lagos glaciares, las inundaciones repentinas de los lagos por deslizamientos de tierra, los flujos de escombros y las avalanchas de rocas y hielo”, dijo Rashid.

—T. V. Padma (@tvpadma), Escritora de ciencia

This translation by Sandra Desentis Peña (@DesentisSandra) and edited by Anthony Ramírez-Salazar (@Anthnyy) was made possible by a partnership with Planeteando. Esta traducción fue posible gracias a una asociación con Planeteando.

Text © 2022. The authors. CC BY-NC-ND 3.0

Except where otherwise noted, images are subject to copyright. Any reuse without express permission from the copyright owner is prohibited.