Gracias a un de los relojes más lentos en el universo, los científicos han determinado que la Luna es aproximadamente 40 millones de años más antigua de lo que se pensaba previamente.

Eso significa que la Tierra era un joven de 100 millones de años cuando un objeto del tamaño de Marte se estrelló contra él, arrojando magma en la órbita de la Tierra.

Con el tiempo, todo este material se enfrió y formó lo que conocemos hoy en día como la Luna. Se desconoce si esto tomó años o apenas unas horas, según una simulación en el 2022.

A medida que el manto de la Luna se enfriaba, se formaron pequeños cristales de circón, uno de los objetos más resistentes del universo. Fusionados a partir de circonio, oxígeno y silicio, los cristales a veces contienen otros elementos, como el uranio. Si es así, pueden ser usados para datar cuándo se formó originalmente el cristal, remontándose a miles de millones de años, si es necesario.

¿Cómo se formó la Luna?

Si bien la teoría anterior sobre la formación de la Luna es la más popular y cuenta con mayor evidencia, no es la única que existe.

Hace 4.5 billones de años, el sistema solar se formó a partir de una enorme nube de gas y polvo que orbitaba alrededor del sol. La Tierra se formó junto con todo lo demás cuando las partículas se unieron para formar cúmulos, luego rocas y planetoides. Este material también pudo haber formado la Luna, que terminó en órbita alrededor de la Tierra.

O la Luna pudo haberse formado en otro lugar, según una teoría contraria, y haber caído casualmente en el pozo gravitatorio de la Tierra.

¿Cuántos años tiene la Luna?

Los científicos han datado la Luna en al menos 4.46 billones de años. Para datar a la Luna, los investigadores obtuvieron polvo lunar recopilado por Apolo 17 en 1972 y analizaron los diminutos cristales de circón y uranio contenidos en su interior. Como esperaban, no todo se había desintegrado hasta transformarse en plomo, un proceso que toma miles de millones de años.

Los isótopos radioactivos de uranio (como el Uranio-238) contienen combinaciones inestables de protones y neutrones en sus núcleos, y eventualmente se desintegrará en plomo, después de que hayan pasado muchos años.

“Es sorprendente ser capaz de tener pruebas de que la roca que tienes en tus manos es la parte más antigua que hemos encontrado de la Luna hasta ahora” dijo la autora principal Jennika Greer, investigadora de la Universidad de Glasgow, en una declaración.

“Cuando sabes cuan antiguo es algo, puedes comprender mejor qué es lo que le ha sucedido a lo largo de su historia”.

Los científicos determinaron la edad de la Luna a partir de contar la proporción de plomo residual en un circón lunar; pulieron partes del cristal hasta obtener puntas finas y evaporar los átomos de la punta con láser ultravioleta. Una vez liberados, los átomos pasaban por un espectrómetro de masa que podía detectar su masa y, por tanto, su identidad. Basándose en el equilibrio que encontraron, los investigadores estimaron la edad de la Luna en 4.46 billones de años.

La Luna, una gran inspiración a lo largo de la historia de la humanidad, también ayuda a estabilizar la oscilación en el giro y clima del planeta. Y no sólo es eso, las mareas de la Luna hacen circular nutrientes en los océanos y ayudan a la pesca comercial.

El nuevo estudio se basa en el trabajo de Bidong Zhang, geoquímico de la Universidad de California, Los Ángeles, quien ha estudiado la composición de la Luna.

