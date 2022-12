This is an authorized translation of an Eos article. Esta es una traducción al español autorizada de un artículo de Eos.

En el Amazonas, los pueblos indígenas utilizaban conocimientos ancestrales para relacionarse con su medio ambiente mucho antes de que los europeos comenzaran a colonizar América del Sur. Actualmente, los científicos ambientales están examinando con creciente interés la intersección entre el conocimiento occidental y el conocimiento tradicional para la conservación del Amazonas y otras regiones.

Este ha sido un debate clave durante la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) en Glasgow, Escocia, donde la que la comunidad mundial debate sobre cómo evitar una catástrofe climática. La importancia del conocimiento indígena y local (CIL) será resaltada el 12 de Noviembre durante la COP26, cuando el Panel Científico por la Amazonia presente su primer reporte y dedique un capítulo del grueso volumen a las estrategias y soluciones basadas en el CIL.

“Las poblaciones locales conocen mucho acerca de las dinámicas del ecosistema y están al tanto de detalles que nosotros, como investigadores (foráneos) podemos pasar por alto en ocasiones.”

“Las poblaciones locales conocen mucho acerca de las dinámicas del ecosistema y están al tanto de detalles que nosotros, como investigadores (foráneos) podemos pasar por alto en ocasiones”, dijo Carolina Doria, bióloga de la Universidad Federal de Rondônia (Brasil) y miembro del Panel Científico por la Amazonia. “Por lo mismo, cualquier intento de imponer algún enfoque de arriba hacia abajo para la conservación puede resultar contraproducente. El mejor [método] es escuchar a las comunidades y encontrar puntos de acuerdo para acciones plausibles desde diferentes perspectivas”, añadió.

Pescando soluciones

Varios proyectos ya existentes plasman estas distintas perspectivas a través de la región del Amazonas.

Uno de estos es Ictio, una aplicación para dispositivos móviles que recopila observaciones de peces capturados en la cuenca del Amazonas. Es un proyecto de ciencias de colaboración abierta influenciada por la manera en que el Laboratorio de Ornitología de Cornell utiliza aplicaciones para rastrear e identificar aves. Doria explicó que la aplicación Ictio es especialmente relevante para las comunidades afectadas por las presas construidas en la cuenca, ya que dichas construcciones no solo alteran el volumen de agua en los ríos aledaños, sino que también alteran las dinámicas de reproducción de los peces y su disponibilidad para el consumo.

“Aquí en Rondônia sentimos el mayor impacto de las presas hidroeléctricas. Los concesionarios recopilan datos de impacto ambiental, pero los pescadores no tienen acceso a [ellos]. Como las comunidades locales registran los cambios en la disponibilidad y variedad de peces, tienen mayor autonomía para argumentar sobre estos impactos, al mismo tiempo que nosotros, como investigadores, podemos entender los cambios en los recursos pesqueros”, comentó Doria.

La aplicación Ictio, originalmente elaborada por científicos y pescadores de la cuenca del río Madeira, ya ha recabado más de 38,000 observaciones a lo largo del Amazonas.

Semillas del crecimiento

Muchos proyectos que incorporan el CIL y la ciencia occidental se enfocan en la reforestación. Desde 2008, Guaporé Ecological Action (Ecoporé), una organización sin fines de lucro en Rondônia, ha plantado más de 4 millones de plántulas de árboles a lo largo de cerca de 1,200 hectáreas, un área tan grande como el aeropuerto de Heathrow, en Londres.

“Este trabajo ha sido posible solo gracias a la colaboración con la población indígena local quilombola (descendientes de esclavos africanos que combatieron contra el régimen colonial en Brasil), y las comunidades y asociaciones ribereñas”, comentó Marcelo Ferronato, coordinador de programas de Ecoporé. Las comunidades locales han restaurado la vegetación y ayudado a expandir el área forestal sobre terrenos erosionados de baja productividad. Dichas actividades mejoran el rendimiento agrícola y preservan una forma de vida tradicional, explicó.

“En algunas ocasiones, estas familias solicitan semillas que desconocemos y aprendemos de ellos cómo cultivar dichas plantas.”

La selección de las especies de plantas no es arbitraria: los técnicos de Ecoporé y las comunidades locales examinan qué especies se adecuan mejor a sus necesidades y las ubicaciones de destino. “Actualmente, trabajamos con 350 familias indígenas y más de 40 diferentes combinaciones de especies o arreglos productivos, de acuerdo a sus preferencias y necesidades. Aprendemos mucho porque, en algunas ocasiones, estas familias solicitan semillas que desconocemos y aprendemos de ellos cómo cultivar dichas plantas”, comentó Ferronato.

Esta experiencia le ha abierto el camino a Ecoporé hacia otro proyecto: la Red de Semillas de la Bioeconomía de la Amazonia, el cual se enfoca en fortalecer la economía local impulsando la recolección y producción de semillas alta calidad de plantas de la Amazonia.

Estas semillas tienen un alto valor potencial de mercado. Las leyes brasileñas permiten la explotación forestal con fines económicos en un quinto del área total de las tierras privadas en la región del Amazonas—un porcentaje más alto que este es ilegal, y los terratenientes deben restaurar dicha vegetación. Las semillas “pueden ser vendidas especialmente a agricultores y organizaciones dispuestos a cumplir con la ley”, comentó Ferronato.

Las comunidades locales y los técnicos intercambian los conocimientos acerca de diferentes semillas y sus usos y cuidados; y estas comunidades reciben capacitación para vender sus semillas y convertir esta actividad en un pequeño negocio.

Transformando una cultura

Estos negocios aún enfrentan retos importantes, comentó la líder indígena, Maria Leonice Tupari. Tupari coordina la Asociación de Guerreras Indígenas de Rondônia (AGIR), una organización con miembros de 56 grupos de pueblos indígenas en Rondônia. “La explotación forestal y los incendios han mermado nuestras semillas en algunas localidades y algunos árboles nativos han estado desapareciendo gracias a eso. Estamos colaborando con Ecoporé…para revertir esta tendencia”, comentó.

Además de servir como materia prima para la restauración de zonas degradadas, las semillas también se usan en la elaboración de joyería, una nueva fuente de ingresos para las mujeres indígenas en ocho territorios dentro de la AGIR. Las mujeres crearon recientemente una tienda en línea: Tecê-AGIR. “Vendemos por todo Brasil, pero la mayor parte de nuestras ventas son de clientes en Río de Janeiro y São Paulo”, comentó Tupari.

“Hoy en día, nosotros [los pueblos indígenas tenemos a muchos de nuestros jóvenes estudiando, asistiendo a la universidad, demostrando que el conocimiento occidental toma mucho de nuestra sabiduría tradicional.”

Tupari dijo que el CIL ha sido más valorado por la comunidad científica en las últimas décadas, en parte debido a una mayor presencia de científicos indígenas. “Hoy en día, tenemos a muchos de nuestros jóvenes estudiando, asistiendo a la universidad, demostrando que el conocimiento occidental toma mucho de nuestra sabiduría tradicional”, comentó.

Al mismo tiempo, Tupari considera que el prejuicio en contra de los pueblos indígenas ha incrementado dentro de la sociedad brasileña, especialmente durante el actual gobierno de Jair Bolsonaro, quien siempre ha antagonizado a los pueblos tradicionales y los efuerzos de conservación. En 2019, Tupari fue una de los ocho líderes indígenas que redactaron una carta abierta llamando la atención sobre la forma en que los derechos de los pueblos indígenas en Brasil están siendo violados y amenazados. “Los reportes muestran que al menos 14 territorios indígenas se encuentran actualmente invadidos por mineros, acaparadores de tierras, leñadores y cazadores”, menciona la carta.

“Muchas personas creen que nosotros [los pueblos indígenas] dependemos del gobierno para comer y subsistir, pero no es verdad: nosotros trabajamos mucho para garantizar nuestra subsistencia”, comentó Tupari.

Esta historia es parte de la semana de cobertura enfocada en “Código Rojo: La Cumbre climática mundial” de Covering Climate Now. Covering Climate Now es una colaboración periodística mundial comprometida a fortalecer la cobertura de la historia climática.

—Meghie Rodrigues (@meghier), Escritora científica

This translation by Paula López (@LopezLopzc) was made possible by a partnership with Planeteando. Esta traducción fue posible gracias a una asociación con Planeteando.

Text © 2022. The authors. CC BY-NC-ND 3.0

Except where otherwise noted, images are subject to copyright. Any reuse without express permission from the copyright owner is prohibited.