La Docena Distinguida

Chipperfield, M. P., et al. (2015), Quantifying the ozone and ultraviolet benefits already achieved by the Montreal Protocol, Nat. Commun., 6, 7233, https://doi.org/10.1038/ncomms8233.

Molina, M., and D. Zaelke (2013), A Comprehensive Approach for Reducing Anthropogenic Climate Impacts Including Risk of Abrupt Climate Changes, Fate of Mountain Glaciers in the Anthropocene, Proceedings of the Working Group, 2-4 April 2011, edited by P. J. Crutzen, L. Bengtsson, and V. Ramanathan, Scripta Varia 118, Pontifical Acad. of Sci., Vatican City, www.pas.va/content/dam/casinapioiv/pas/pdf-volumi/scripta-varia/sv118/sv118-molina-zaelke.pdf.

Molina, M., et al. (2009), Reducing abrupt climate change risk using the Montreal Protocol and other regulatory actions to complement cuts in CO 2 emissions, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 106, 20,616–20,621, https://doi.org/10.1073/pnas.0902568106.

Montzka, S. A., et al. (2015), Recent trends in global emissions of hydrochlorofluorocarbons and hydrofluorocarbons—Reflecting on the 2007 adjustments to the Montreal Protocol, J. Phys. Chem. A, 119, 4,439–4,449, https://doi.org/10.1021/jp5097376.

Rogelj, J., et al. (2014), Disentangling the effects of CO 2 and short-lived climate forcer mitigation, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 111, 16,325–16,330, https://doi.org/10.1073/pnas.1415631111.

Solomon, S., et al. (2010), Persistence of climate changes due to a range of greenhouse gases, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 107, 18,354–18,359, https://doi.org/10.1073/pnas.1006282107.

Velders, G. J. M., et al. (2007), The importance of the Montreal Protocol in protecting climate, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 104, 4,814–4,819, https://doi.org/10.1073/pnas.0610328104.

Velders, G. J. M., et al. (2009), The large contribution of projected HFC emissions to future climate forcing, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 106, 10,949–10,954, https://doi.org/10.1073/pnas.0902817106.

Velders, G. J. M., et al. (2012), Preserving Montreal Protocol climate benefits by limiting HFCs, Science, 335, 922–923, https://doi.org/10.1126/science.1216414.

Velders, G. J. M., et al. (2015), Future atmospheric abundances and climate forcings from scenarios of global and regional hydrofluorocarbon (HFC) emissions, Atmos. Environ., 123A, 200–209, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2015.10.071.

Xu, Y., et al. (2013), The role of HFCs in mitigating 21st century climate change, Atmos. Chem. Phys., 13, 6,083–6,089, https://doi.org/10.5194/acp-13-6083-2013.

Zaelke, D., S. O. Andersen, and N. Borgford-Parnell (2012), Strengthening ambition for climate mitigation: The role of the Montreal Protocol in reducing short-lived climate pollutants, Rev. Eur. Compliance Int. Environ. Law, 21(3), 231–242, https://doi.org/10.1111/reel.12010.