包括疟疾和登革热在内的蚊媒疾病每年导致100多万人死亡。科学家通过追踪蚊子种群来预测和应对疾病爆发,受感染地区的当地居民在蚊子研究中也发挥着至关重要的作用。

“有益于环境的全球学习和观测计划”(Global Learning and Observations to Benefit the Environment,简称GLOBE)始于二十多年前,旨在教育学生和公众了解地球系统研究,并允许人们以一种有意义的方式参与研究。2017年,该项目的GLOBE Observer (GO)应用程序推出了蚊子栖息地制图工具Mosquito Habitat Mapper,志愿者可以在此分享关于蚊子种群的实地观察,包括栖息地记录、幼虫计数以及栖息地和标本的照片。

Mosquito Habitat Mapper旨在收集有意义的数据,不管志愿者的能力或兴趣水平如何。志愿者科学家可以在没有网络连接的情况下记录观察结果,并在给定的时间内根据自己的情况填写任意数量的问题。”我不确定”选项可以减少猜测的错误。

Low等人描述了Mosquito Habitat Mapper工具最初3年的结果,对数据加以组织,证明了来自公众的数据集对科学研究做出了有价值的贡献。作者还指出,由于方法和各种细节都被仔细地记录下来,科学家们有足够的信息来决定该数据源是否适用于特定实验。该工具在头3年里报告了超过24000个观测结果。

该项目不仅对科学家来说是一个有用的工具,也给其用户的社区带来益处。该工具为志愿者提供有关蚊子生命周期的科学教育,使他们在当地的蚊子管理决策中拥有知识和发言权。此外,Mosquito Habitat Mapper鼓励参与者直接与蚊子种群进行斗争,鼓励人们采取措施减轻蚊子危害,例如遮盖或清空盛有积水的容器,防止蚊幼虫变成吸血成虫。这款应用用户广泛,界面友好,为当地创造了一批掌握关键技能可以参与到减轻蚊子疾病重要环节中的力量。(GeoHealth, https://doi.org/10.1029/2021GH000436, 2021)

Elizabeth Thompson

