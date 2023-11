Source: Earth’s Future

This is an authorized translation of an Eos article. 本文是Eos文章的授权翻译。

随着地球变暖,出现冰盖融化或亚马逊雨林消失等气候临界点的可能性越来越大。

净零排放方法建议尽可能减少温室气体排放,并消除或抵消排放的温室气体。但是,由于技术、政治、经济、环境和社会等多种原因,这种大规模的温室气体减排可能无法实现。一个替代方案是,将减少排放和天然碳汇相结合,有可能使得大气中的温室气体水平保持不变。

在一项新研究中,Abrams等人研究了全球惯性升温(committed global warming),即温室气体排放保持不变后持续的变暖,直到达到新的热平衡。这有点像把水龙头从热转到冷并不能立即改变水的温度,因为管道里仍然有热水。作者提出了全球平均温度如何上升和触发临界点事件的三种情景。一种代表化石燃料的使用增加,第二种代表迅速达到净零排放,第三种与当前的轨迹非常接近。

2015年,《巴黎协定》确立了到本世纪末将全球变暖控制在比工业化前水平高1.5°C以内的目标。根据研究人员的模型,如果大气辐射强迫保持在目前的水平不变,在暂时的惯性升温阶段,气温超过1.5°C的可能性为83%,超过2.0°C的可能性为55%。在最符合当前轨迹的情景下,研究结果还估计,到2100年,将有6个临界点被突破。研究结果表明,如果没有实施净零计划,到2100年气温可能会上升约2.7°C。作者建议迅速采取净零政策和减排措施,以避免这些灾难性情况发生,这将对地球上的居民和生态系统造成严重破坏。 (Earth’s Future, https://doi.org/10.1029/2022EF003250, 2023)

—科学撰稿人Rebecca Owen (@beccapox)

This translation was made by Wiley. 本文翻译由Wiley提供。

Read this article on WeChat. 在微信上查看本文。

Text © 2023. AGU. CC BY-NC-ND 3.0

Except where otherwise noted, images are subject to copyright. Any reuse without express permission from the copyright owner is prohibited.