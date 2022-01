Source: Journal of Geophysical Research: Solid Earth

地壳一直在运动之中。当构成岩石圈的构造板块移动、分开和相互撞击时,地壳就会随之出现断裂和褶皱。在断坡-滑脱(ramp-décollement)系统产生的断层弯曲褶皱中,断层和褶皱都在发挥作用,但褶皱的动态和时间与地震周期之间的关系还没有得到很好的理解。

为寻找答案,Mallick等人开发了一个数值模型来模拟整个地震周期中脆性地壳的褶叠,该模型解释了断层滑动和非弹性断层外变形之间的力学关系。研究团队利用褶皱的弹塑性模型从增量变形中推导出剪切应力速率,并将其与地震序列模拟和断层强度演化的速率状态摩擦模型结合起来。

作者发现,地壳对断层滑动的弹性响应在大地震期间可以掩盖大地测量数据中的非弹性变形,不过在震后阶段这些信号可以区分开来。作者指出,断层外变形的速率与断层滑动密切相关,最大的变形速率发生在地震期间和紧接地震之后,并随着时间的推移呈对数逐级减小。此外,他们还发现岩石的类型可以影响这种递减的速度。

为了从断层信号中提取出断层外变形的大地测量信号,作者建议今后的研究应将地震大地测量观测与断层几何构造地质资料结合起来。(Journal of Geophysical Research: Solid Earth, https://doi.org/10.1029/2021JB022045, 2021)

-科学作家Kate Wheeling

