水库为本地社区提供储水调水、水力发电和观光游览等服务。然而,水库的建设会显著改变当地的地质条件,并带来不可预测的危害,尤其是滑坡灾害。掌握库岸滑坡的诱发因素,对于确保水库基础设施稳定运行和公共安全至关重要。

在最近一项研究中,南京大学朱鸿鹄教授团队引入了一种新的光纤神经系统(FONS),来监测和研究水库滑坡。作者们设计研发了这一系统,并在中国三峡库区一处古滑坡——藕塘滑坡进行了现场布设和示范应用。该滑坡的体积超过1.17亿立方码(即9000万方),每年位移达4到20英寸(即100-500毫米)。该系统可获取厘米级的实时、高空间分辨率数据。

这一光纤神经系统为每个监测参量(包括地下温度、湿度和应变)配置单独的光缆。所有光缆绑扎为一束后,置于一个直径为4英寸(即110毫米)、深度为131英尺(即40米)的钻孔中。该系统安装完成后,将地下监测信息通过无线方式传输到地表的数据服务器,使得研究人员能够监测滑坡运动、水分迁移和泥沙淤积等过程。

作者们利用系统采集的数据,确认了坡体后缘的主滑面和次级滑面。作者们还断定,相对于同等雨量的均匀降雨,短时高强降雨对滑坡变形的影响更为显著。这一发现与关于降雨和滑坡变形关系的常规认识有所不同。

这一系统为滑坡的综合灾害监测开辟了新的可能性,为掌握水库滑坡的热-水-力成因、诱发因素和灾变机制提供了重要的见解。在未来的应用中,我们还可以结合卫星遥感、航空测量和地面监测来全面考察地质灾害。(Geophysical Research Letters, https://doi.org/10.1029/2022GL098211, 2022)

-科学作家Aaron Sidder

