المصدر: GeoHealth

.Eos هذه ترجمة معتمدة لمقالة .This is an authorized translation of an Eos article

ينتج عن احتراق الوقود الأحفوري غازات الدفيئة التي تسخن الكوكب ، ولكنه ينبعث أيضًا من ملوثات الهواء التي تضر بصحة الإنسان. على سبيل المثال ، تم ربط أمراض الرئة والقلب المميتة بالجسيمات الدقيقة والأوزون الذي يتكون نتيجة لهذه الأبخرة. تشير دراسة حديثة نُشرت في GeoHealth ، بالإضافة إلى الدراسات السابقة ، إلى أن البلدان التي تخفض غازات الاحتباس الحراري تعمل على تحسين جودة الهواء ، مما يجعل من الممكن إنقاذ عدد لا يحصى من الأرواح.

تقليل الانبعاثات من معامل انتاج الطاقة لوحده يمكنه أن ينقذ حياة نحو 300 ألف إنسان

استخدم الباحثون المحاكاة الحاسوبية لتحديد عدد الوفيات الناجمة عن الانبعاثات من محطات الطاقة في العالم ، ثم طوروا نموذجًا يوضح كيف ستتغير هذه الأرقام إذا حاولت دول مجموعة العشرين ، التي تضم أكبر اقتصادات العالم ، الوصول إلى انبعاثات صفرية.

خلُص الفريق إلى أن الجسيمات الدقيقة والأوزون تسبب في 2.2 مليون وفاة مبكرة سنويا في دول مجموعة العشرين. التقليل من الانبعاثات التي تنتجها معامل الطاقة في دول المجموعة سينقذ حياة نحو 300 ألف إنسان بحلول عام 2040.

العدد الإجمالي للوفيات السنوية الناجم عن الجسيمات الدقيقة والأوزون الذي يتسبب به الإنسان في دول مجموعة العشرين حيث تعكس الألوان الداكنة الأرقام الأكبر من تلك الوفيات سنوبا. الصورة: AGU

تلوث الهواء عبر الحدود

إن مجموعة العشرين تمثل 19 دولة من أكثر اقتصادات العالم تطورا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. كما تمثل المجموعة 90% من الناتج المحلي العالمي، وأكثر من 60% من سكان المعمورة. في المقابل تساهم مجموعة العشرين في انبعاث 80% من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

وفي مسعى لمحاربة التغيير المناخي، وضعت العديد من دول المجموعة أهدافا لتخفيف أثر الكربون عن طريق التقليل من حرق الوقود الأحفوري. وبما أن احتراق الوقود الأحفوري ينتج ملوثات تزيد من تركيز الأوزون والجسيمات الدقيقة فإن التحول إلى الطاقة النظيفة قد تنجم عنه فوائد تتعلق بالصحة العامة أيضا.

ولقياس كمية تأثير تلوث الهواء على الصحة العامة في هذه الدول، نفذ الباحثون محاكاة حاسوبية معتمدين على بيانات للأرصاد الجوية من مكتب النماذج والاستيعاب العالمي التابع لوكالة ناسا.

وجد الباحثون أن الصين والهند والولايات المتحدة ، التي تنتج انبعاثات كبيرة من الغازات ولديها عدد كبير من السكان ، تواجه أكبر عدد من الوفيات بين الدول العشرين. ومع ذلك ، فإن تلوث الهواء لا يعرف حدودًا وطنية ، والانبعاثات من دولة واحدة تتأثر أيضًا بالدول المجاورة.

يقول عمر نواز ، عالم جودة الهواء في جامعة كولورادو بولدر وأحد المؤلفين الرئيسيين للدراسة ، “قد يتعرض الناس لتلوث الهواء في البلدان التي لم تسببه ، بسبب موقعهم الجغرافي والأنماط السائدة لاتجاهات الرياح على سبيل المثال ، وجدنا أن كوريا الجنوبية واليابان تأثرتا بتلوث الهواء القادم من الصين أكثر من تأثرهما من المصادر المحلية “.

نسبة الوفيات الناجمة عن الجسيمات الدقيقة والأوزون العابر للحدود في دول العشرين حيث الألوان الداكنة تعكس نسب وفيات أكبر. الصورة لـ: AGU

“تقليل الانبعاثات لإنقاذ الأرواح”

أقدم فريق الباحثين بعد ذلك على احتساب الأرواح التي يمكن إنقاذها إذا حققت معامل الطاقة في دول مجموعة العشرين، وهي من أكبر المساهمين في تلويث الهواء، أهدافها المتعلقة بصفر انبعاثات في المواعيد المحددة. وجد الباحثون أنه بحلول عام 2040 أي قبل وصول أي من تلك الدول للهدف النهائي، فإن تقليل الانبعاثات سيساهم في انقاذ حياة 300 ألف إنسان سنويا.

لا تحتسب التقديرات أعلاه مصادر الانبعاثات الأخرى، بل تلك الناجمة عن معامل الطاقة فقط. ووفقا للباحثين فإن الفوائد الصحية ستواصل النمو إذا ما حافظت الأمم على وتيرة التقدم نحو الأهداف التي وضعتها بعد عام 2040.

نظرًا لأن تلوث الهواء يتجاوز الحدود السياسية للدول ، يجب على الدول أن تتعاون مع بعضها البعض من أجل جني الفوائد ، خاصة فيما يتعلق بإنقاذ الأرواح. يقول نواز: “على سبيل المثال ، إذا عملت كندا على تحقيق أهدافها الصفرية للانبعاثات ، فإن المستفيد الأكبر سيكون الولايات المتحدة لأنها الأقرب جغرافياً ولديها عدد كبير من السكان”. من شأن تخفيضات الانبعاثات في الولايات المتحدة أن تعود بفوائد على الصحة العامة لكندا.

ويضيف نوّاز أن استخدام المقاربة الموضحة في هذه الدراسة، سيمكن العلماء من احتساب أثر خفض الانبعاثات في قطاعات أخرى كالزراعة على عدد الوفيات الممكن تجنبها. أما تطبيق الدراسة على نطاق واسع فإنه قد يميط اللثام عن كامل الفوائد الكامنة وراء تخفيف الاحتباس الحراري وأثر ذلك على إنقاذ الأرواح حول العالم.

جيوهيلث 2023 | https://doi.org/10.1029/2022GH000713

Kirsten Steinke (@Kirsten_Steinke)—

كاتبة مختصة في العلوم

