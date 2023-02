Source: Global Biogeochemical Cycles

This is an authorized translation of an Eos article. 本文是Eos文章的授权翻译。

樽海鞘(Salps)是一种透明的管状水母,以其喷射式推进运动而闻名。根据新的研究,它们还携带了相当多的碳。

这些胶质浮游动物是被囊亚门的一部分,也称海鞘,其种群零星而不规则。不过,有时它们也会大量增殖形成巨大的聚集。它们的粪便,每天在水柱中的上下移动,以及下沉的尸体将碳封存到深海中。

在最近发表的一项研究中,Steinberg 等人发现,与樽海鞘有关的碳封存在留存性或低出口食物网中尤为突出。 作者2018 年在亚北极东北太平洋的一次Salpa aspera 水华期间对一个完整的与樽海鞘相关的碳输出过程进行了采样。

在科考船R/V Roger Revelle和R/V Sally Ride上,研究人员从白天到黑夜在深达 1,000 米处部署了摄像机并撒网。他们拖出樽海鞘和其他浮游动物,对捕获物进行分类和称重,并捕获正在下沉的樽海鞘粪便。他们在船上进行了实验,将所有数据整合到一个模型中,估算研究区域的碳排放。该团队在三个为期 8 天的采样周期中重复了这一过程。

科学家们发现,樽海鞘大量繁殖对当地的生物地球化学产生了显著影响。 樽海鞘将透光带(足以支持光合作用的海洋区域)以颗粒有机碳形式输出的净初级生产量的比例增加了 1.5 倍。 此外,在水华期间,保持在透光带下方 100 米处的颗粒有机碳输出比例增加了 2.6 倍。

随着人们越来越认识到樽海鞘在生物碳泵中的作用,广泛应用新的樽海鞘检测和采样技术的将有助于更好地理解被囊动物在海洋生态系统中的独特作用。(Global Biogeochemical Cycles, https://doi.org/10.1029/2022GB007523, 2023)

—Aaron Sidder, Science Writer

This translation was made by Wiley. 本文翻译由Wiley提供。

Share this article on WeChat. 在微信上分享本文。

Text © 2023. AGU. CC BY-NC-ND 3.0

Except where otherwise noted, images are subject to copyright. Any reuse without express permission from the copyright owner is prohibited.