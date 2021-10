Source: Journal of Geophysical Research: Solid Earth

This is an authorized translation of an Eos article. 本文是Eos文章的授权翻译。

海平面上升威胁着世界各地的社区和生态系统。对海平面上升速度的准确预测将有助于延缓海平面上升或减轻其影响。

在一项新研究中,武汉大学丁浩等人调查并证实了地球全球平均海平面存在64年的波动;作者认为,将这种重复模式应用到海平面上升预测的计算中可提高其准确性。

新的发现建立在早期对历史潮位数据的分析基础上,这些数据表明全球平均海平面存在波动,大约每60年重复一次。除了全球变暖,这种循环可能还导致了过去30年里通过卫星雷达测高仪检测到的海平面上升加速。

为了证实这种数十年波动的存在,研究人员采用了一种新的方法,分析了从1933年到2019年间44个独立的潮位海平面记录的数据。他们使用的技术称为最优序列估计,这是一种数据堆叠方法,旨在检测不同地球科学数据集之间共享的模式。 分析证实,伴随着其他时间尺度上的波动,全球平均海平面大约每64年有规律地波动一次,平均波动约为1毫米,在一些海洋区域可达18毫米。研究人员利用来自其他94个潮汐测量仪的额外数据验证了他们的结果。

研究团队还证实,64年周期可以对计算区域海平面上升产生重大影响,这表明要想确保未来的准确估计,有必要考虑这一因素。

与此同时,造成这种波动的原因尚不清楚。不过研究人员指出,它与地球磁场中观测到的某些波动相对应,也与地球上一整天的长度的周期振荡相对应。其他这些模式与地核内部的过程有关,同样的地核运动也可能导致了64年的海平面波动。

-科学作家Sarah Stanley

This translation was made by Wiley. 本文翻译由Wiley提供。

Share this article on WeChat. 在微信上分享本文。

Text © 2021. AGU. CC BY-NC-ND 3.0

Except where otherwise noted, images are subject to copyright. Any reuse without express permission from the copyright owner is prohibited.