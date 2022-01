Source: Journal of Geophysical Research: Solid Earth

This is an authorized translation of an Eos article. 本文是Eos文章的授权翻译。

地球上的海洋在明显上升。伴随着陆地和海冰的减少以及海温的升高,海平面上升是一个全球性问题。但是,陆地与海洋交汇的确切位置也取决于陆地本身。各种力量,如构造板块运动,可以引起陆地垂直运动(vertical land motion, VLM),从而加剧或减轻海平面上升的威胁。

VLM由许多不同因素引起。当板块俯冲到另一个板块之下时,构造力可以驱使大陆上下移动。VLM也可以由含水层或地表水中储存的水含量的变化引起。

在一项由NASA海平面变化计划(NASA’s Sea Level Change program)支持的新研究中,Hammond等人使用全球数千个GPS站点采集的数据构建了一个全球沿海VLM地图,作者说,这些数据可以与潮汐计数据相比较来预测未来海平面上升。

VLM的一个特别重要的原因是冰川均衡调整(glacial isostatic adjustment, GIA),它描述了在冰融化后地壳的反弹过程。就像记忆泡沫床垫在人们翻身时不会立即反弹一样,当大量的冰融化时,地壳也需要一段时间才能反弹。事实上,北半球的地壳在许多地方仍在上升,还处在从上一个冰河时代恢复过来的过程当中。

得益于GIA,地球各大洲的垂直陆地运动总体上是向上的,也就是说,平均而言陆地正在远离地核。这也意味着海洋盆地和被冰层覆盖的地区平均来说正在下沉。不过根据作者的说法,如果排除GIA的作用,则会出现相反的结果,即陆地整体下沉,海洋盆地和冰雪覆盖地区隆起。

研究人员说,建立沿海陆地运动的全球视图,有助于为测量全球变暖下海平面上升的威胁建立一个参照。(Journal of Geophysical Research: Solid Earth, https://doi.org/10.1029/2021JB022355, 2021)

-科学作家David Shultz

This translation was made by Wiley. 本文翻译由Wiley提供。

Share this article on WeChat. 在微信上分享本文。

Text © 2022. AGU. CC BY-NC-ND 3.0

Except where otherwise noted, images are subject to copyright. Any reuse without express permission from the copyright owner is prohibited.