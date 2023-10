This is an authorized translation of an Eos article. Esta es una traducción al español autorizada de un artículo de Eos.

Las profundidades del mar están llenas de arena, pero es sorprendentemente difícil estudiar exactamente el cómo llegó a allí.

“Esto representa un potencial cambio de paradigma”.

Igual de sorprendente es la importancia que puede tener la arena de aguas profundas. Las capas de arena densas pero porosas, llamadas turbiditas, pueden estar llenas de petróleo, y cuando no lo están, su porosidad podría convertirlas en sitios importantes para la captura de carbono y su almacenamiento.

En un nuevo estudio, científicos destacaron los factores que predicen dónde y cuándo se pueden formar las turbiditas. Esa información podría ayudarlos a determinar con precisión depósitos antiguos que se encuentran a kilómetros de profundidad de la superficie terrestre. “Esto representa un potencial cambio de paradigma”, dijo Jacob Covault, científico investigador de la Universidad de Texas en Austin, quien no participó en el estudio.

El cómo desciende la arena

Las avalanchas submarinas, llamadas corrientes turbidíticas, transportan sedimentos desde la plataforma continental hasta las profundidades del mar. Una vez que los sedimentos llegan a allí, pueden formar turbiditas porosas, a veces llenas de petróleo. A partir de mediados del siglo XX, las compañías petroleras comenzaron a explorar turbiditas antiguas, prediciendo dónde se encuentran en función de los factores que podrían haberlas generado.

Las compañías petroleras pensaban en el nivel del mar como un control principal de las corrientes turbidíticas, dijo Zachary Burton de la Universidad de Stanford, autor principal del estudio. Según este pensamiento, cuando los niveles del mar son bajos, la plataforma continental puede acomodar menos sedimentos, por lo que es más probable que se deslice a las profundidades del mar.

Burton y sus colegas probaron esta idea buscando décadas de datos valiosos de estratigrafía. Los investigadores buscaron evidencia de las turbiditas formadas durante la era Cenozoica (hace unos 65 millones a 35 millones de años atrás). En total, encontraron 59 depósitos que abarcan todos los continentes, excepto la Antártida. “Esta fue la primera recopilación global que se enfocó en el registro litológico antiguo (de turbiditas)”, dijo Burton.

Sus hallazgos pusieron en duda el pensamiento dominante: se formaron tirbiditas durante los tiempos más cálidos del Cenozoico, momentos en los que los niveles del mar habrían sido altos. Aunque no fueron los primeros de su tipo, estos hallazgos fueron por mucho los más antiguos y extendidos, y se encontraban en algunos de los mares más altos de la Tierra. Entonces, los niveles del mar por sí solos no podrían explicar la formación de turbiditas.

Burton y sus colegas teorizaron un nuevo modelo conceptual que relacionaba las corrientes turbidíticas con otros factores climáticos como precipitación, tormentas extremas, y drenajes de ríos, que podrían haber empujado la arena al mar. Burton mencionó que estos factores pueden llenar el ambiente marino con sedimentos y “sobrepasar” la plataforma continental, que de otro modo sería espaciosa.

“Puede que no sea tan simple como el nivel del mar”, dijo Covault. “Puedes tener fuerzas climáticas que provoquen una gran cantidad de suministro de sedimentos… y así es cómo llevas sedimentos a las aguas profundas, incluso cuando el nivel del mar es globalmente alto”.

El increíble valor de la arena

La arena—incluso cuando no forma turbiditas—es un recurso valioso utilizado en productos que van desde teléfonos inteligentes hasta inodoros. El concreto, conformado por arena y agua, es el segundo material más usado en el mundo. El antiguo entendimiento de las corrientes turbidíticas sugería que cuando había niveles altos del mar, la arena debería permanecer cerca de la costa, dijo Covault. Sin embargo, el nuevo modelo sugiere que, a pesar de que haya niveles altos del mar, la arena valiosa podría ser arrastrada a profundidades inaccesibles.

Las turbiditas no solo son útiles para la extracción de recursos, también pueden ser usadas para el secuestro de carbono. La captura de carbono y los reservorios de almacenamiento están pensados para tener muchos de los mismos requerimientos que los yacimientos de petróleo, dijo Burton.

Al elegir un posible reservorio para almacenamiento de carbono, “quieres tratar de identificar dónde los agregados de arena son de un tamaño importante y luego dónde se encuentran las partes lodosas que las sellan”, dijo Covault.

Algunos científicos dicen que el almacenamiento de carbono en aguas profundas viene con advertencias importantes. En primer lugar, el proceso solo captura una porción de las emisiones de dióxido de carbono existentes, lo cual es insuficiente para compensar las emisiones totales. Además, si el dióxido de carbono secuestrado logra escapar de los depósitos de aguas profundas, podría acidificar el ambiente, lo cual simboliza un desastre para muchas criaturas marinas.

Además de representar un recurso y un depósito, la arena también puede ser un peligro. Una mejor comprensión de las corrientes turbidíticas ayudará a proteger infraestructuras, como cables transoceánicos, plataformas de petróleo y gas, y turbinas eólicas, que el sedimento infrayacente podría destruir, dijo Burton. “Si estos eventos se vuelven más frecuentes, tendrán implicaciones para cualquier infraestructura que tengamos en el fondo marino”.

—Emily Shepherd (@emilyshep1011), Escritora de ciencia

This translation by Oriana Venturi Herrera was made possible by a partnership with Planeteando. Esta traducción fue posible gracias a una asociación con Planeteando.

Text © 2023. The authors. CC BY-NC-ND 3.0

Except where otherwise noted, images are subject to copyright. Any reuse without express permission from the copyright owner is prohibited.