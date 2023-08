This is an authorized translation of an Eos article. Esta es una traducción al español autorizada de un artículo de Eos.

Las vías fluviales de América necesitan ayuda. Amenazas tales como la contaminación industrial, el desarrollo mal planeado y el cambio climático están generalizados. Según un reporte publicado hoy por el grupo conservacionista, en algunos casos las ayudas pueden ser inminentes – pero solo con el apoyo del público y de legisladores.

El reporte, llamado Los ríos de América que están en mayor peligro, se ha producido anualmente desde 1984. Cada reporte describe 10 ríos amenazados enfrentándose a decisiones que el público potencialmente puede influenciar, tales como la remoción de una represa u obligar a contaminadores a limpiar desechos.

“Hay algo que las personas pueden hacer para verdaderamente mejorar las condiciones allí”.

En lugar de una descripción literal de los ríos en donde la magnitud de las amenazas es mayor, el documento se enfoca en ríos en peligro donde “hay algo que las personas pueden hacer para verdaderamente mejorar las condiciones allí”, dijo Eve Vogel, geógrafa de la Universidad de Massachusetts Amherst quien no estuvo involucrada en el reporte, pero suele colaborar con Ríos de América.

“Me gusta el enfoque en la acción”, dijo el hidrólogo Reed Maxwell de la Universidad de Princeton. Comenta que espera que el reporte motive al público a involucrarse en esfuerzos que protejan los ríos amenazados que el reporte enlista y con grupos que defienden los ríos en sus propios patios traseros.

Nuevas amenazas se añaden a problemas existentes

El cambio climático exacerba problemas a los que los ríos se han enfrentado históricamente, tales como represas, proyectos de desarrollo mal planeados y contaminación industrial, dijo la vicepresidenta de comunicaciones de Ríos de América Amy Souers Kober.

La sección del Río de Colorado dentro del Gran Cañón – la cual es número 1 en la lista – es un ejemplo claro. El Río Colorado provee de agua potable a 40 millones de personas e irrigación para 5.5 millones de acres (2.2 millones de hectáreas) de tierras de cultivo, así como sirve de apoyo para 2,300 kilómetros (1,450 millas) de ecosistemas fluviales. Pero el cambio climático ha reducido la cantidad de precipitación que cae en sus riberas, el suministro de agua ha disminuido y el río se ha utilizado en exceso.

Sin altas corrientes de agua que movilicen arena y sedimento, los bancos de arena dentro del Gran Cañón se han erosionado, perjudicando ecosistemas locales. Replicar el flujo natural del agua debería ser prioridad para que este ícono cultural no se convierta en una “zona de sacrificio ecológico”, según el reporte. La Oficina de Reclamaciones de los E.E. U.U. ha iniciado un periodo público para comentarios para sus planes para manejar el flujo de agua a través del Gran Cañón y Ríos de América está animando al público a participar.

“Ciertamente hay un enfoque en proteger al Gran Cañón y lo increíble que es, pero todo el río debería ser protegido de la misma manera”.

“Ciertamente hay un enfoque en proteger al Gran Cañón y lo increíble que es”, dijo Daryl Vigil, miembro de la Nación Jicarilla Apache y co-facilitador de la Iniciativa Agua y Tribus, “pero todo el río debería ser protegido de la misma manera”.

Para las tribus en la cuenca del Colorado, la escasez de agua obstaculiza los esfuerzos para desarrollar economías sustentables y exacerba inequidades promovidas por problemas tales como el COVID-19, dijo Vigil.

Las regulaciones ambientales han ayudado a reducir la contaminación durante los pasados 50 años, pero algunos ríos están en peligro de caer nuevamente en problemas del pasado. Por ejemplo, el Río Pearl en Mississippi – el número 3 en la lista – está amenazado por el desarrollo del proyecto inmobiliario privado One Lake. El dragado programado podría removilizar la contaminación industrial que ha estado latente durante mucho tiempo en el fondo del río, y la construcción de una represa podría concentrar aguas residuales subtratadas en comunidades río abajo. Ríos de América está pidiendo al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. que rechace el desarrollo del proyecto One Lake.

“Nadie es dueño de ese río, y nadie debe ser propietario de quién recibe qué agua”, dijo Martha Watts, alcaldesa de Monticello, Mississippi.

En la página de internet de Ríos de América, la descripción de cada río está acompañada por un botón que le facilita al público enviar mensajes mediante correo electrónico a tomadores de decisiones apropiados, incitándoles a que protejan los ríos.

Unirse a o donar a un grupo que defienda la cuenca local es otra manera en la que el público puede tener un gran impacto en la salud de los ríos, dijo la hidrogeóloga Christine Hatch de la Universidad de Massachusetts Amherst, quien algunas veces colabora con empleados de Ríos de América. Grupos locales pueden abogar por cambios pequeños que “si se acumulan, pueden convertirse en cambios más grandes”, dijo.

Problemas generalizados y soluciones

Pueden encontrarse ríos en peligro en todos lados en los Estados Unidos. Los destacados por el reporte son los siguientes:

El río Colorado que atraviesa del Gran Cañón (Arizona) El río Ohio (Illinois, Indiana, Kentucky, Ohio, Pensilvania y Virginia Occidental) El río Pearl (Luisiana y Mississippi) El río Snake (Idaho, Oregón y Washington) El río Clark Fork (Montana) El río Ánguila (California) El río Lehigh (Pensilvania) Los ríos Chilkat y Klehini (Alaska) El río Gallinas (Nuevo México) El pantano de Okefenokee (Georgia)

Algunos de estos ríos han aparecido en listas pasadas. En otros casos, los ríos han sido eliminados de la lista debido a que sus condiciones han mejorado. El río Boundary waters en Minnesota, por ejemplo, apareció en la lista del año pasado porque estaba siendo amenazado por una posible minera. Acciones que tomó la administración de Biden ayudaron a mitigar el riesgo. La lista anual de ríos en peligro “juega un papel importante en algunas de estas victorias”, dijo Souers Kober.

Este año, Souers Kober resaltó que el Río Snake, en el este de Washington, como uno de los que se tenía que tener cuidado. Cuatro represas federales han creado embalses a lo largo de lo que en algún momento fue un río que fluía libremente. En estos embalses, la temperatura del agua suele sobrepasar lo que es saludable para el salmón, una de las razones por las que esta especie icónica de pez está decayendo. Ahora tomadores de decisiones a nivel estatal y federal buscan maneras de remplazar los servicios proveídos por las represas para que estas puedan ser removidas. “Estamos en un momento emocionante porque nunca hemos estado tan cerca de llegar a una solución”, dijo Souers Kober.

“¿Quiénes vamos a ser en términos de este recurso proveedor de vida?”

Cuando los ríos son mal manejados, son a menudo las comunidades de color y las naciones tribales las que sufren el mayor impacto, y Ríos de América se ha encargado de destacar las voces de las personas de estas comunidades en el reporte.

Sin embargo, grupos históricamente marginados pueden estar ganando voz en la administración del agua. Durante la década pasada, los administradores de agua ha estado más dispuestos a trabajar con naciones tribales para encontrar soluciones equitativas a problemas de agua, dijo Vigil. Varios estados han creado asientos en las juntas que gobiernan el uso del Río Colorado, lo que es evidencia de “grandes pasos en términos de que el estado reconozca esa paridad de soberanía”, dijo.

Estos cambios no pueden llegar lo suficientemente pronto. Las comunidades a lo largo del río Colorado han llegado a un “punto de inflexión” con respecto a sus relaciones con el agua, dijo Vigil. En el futuro, “¿quiénes vamos a ser en términos de este recurso proveedor de vida?” preguntó.

This translation by Nelmary Rodríguez Sepúlveda was made possible by a partnership with Planeteando. Esta traducción fue posible gracias a una asociación con Planeteando.

Text © 2023. The authors. CC BY-NC-ND 3.0

Except where otherwise noted, images are subject to copyright. Any reuse without express permission from the copyright owner is prohibited.