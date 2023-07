Fuente: GeoHealth

Este artículo también se puede leer en inglés.

El uso de pesticidas agrícolas ha resultado en un aumento de la cantidad y calidad de los alimentos producidos, pero a un costo: estos pesticidas pueden impactar negativamente, y en formas que aún no comprendemos en su totalidad, a la salud humana y de los ecosistemas. Algunas técnicas de aplicación de pesticidas pueden desplazar estas sustancias nocivas lejos de los campos de cultivo, lo cual se vuelve particularmente preocupante cuando esos lugares son áreas protegidas o zonas de alta densidad poblacional.

Para entender mejor este problema, Andrade-Rivas et al. [2023] examinan las tasas de aplicación de pesticidas en Ecuador, una nación que usa una alta cantidad de pesticidas en la producción agrícola y que forma parte de una región con alta biodiversidad natural. Los autores se enfocan específicamente en la salud de los anfibios en áreas protegidas, así como en la salud humana, y utilizan un enfoque de modelado modular para definir las regiones de superposición significativa entre las tasas de aplicación de pesticidas, las áreas protegidas y los centros poblacionales.

Al identificar las regiones de mayor vulnerabilidad potencial (es decir, aquellas que presentan un alto número de áreas protegidas, altas poblaciones humanas o ambas), esta investigación también tiene el componente práctico de informar la política de uso de agroquímicos. El uso de ciertas técnicas de aplicación de pesticidas puede limitar el movimiento de los productos químicos fuera de la frontera agrícola y, por lo tanto, pueden ser priorizados en estas regiones vulnerables. El enfoque de investigación es escalable y exportable a otras regiones que tengan una confluencia similar de regiones agrícolas, ecosistemas vulnerables y poblaciones humanas.

Citación: Andrade-Rivas, F., Paul, N., Spiegel, J., Henderson, S. B., Parrott, L., Delgado-Ron, J. A., et al. (2023). Mapping potential population-level pesticide exposures in Ecuador using a modular and scalable geospatial strategy. GeoHealth, 7, e2022GH000775. https://doi.org/10.1029/2022GH000775

—Gabriel Filippelli, Editor in Chief, GeoHealth

With thanks to Federico Andrade-Rivas for the translation into Spanish. Con agradecimiento a Federico Andrade-Rivas por la traducción al español.

