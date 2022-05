Journal of Geophysical Research: Solid Earth

Les grandes éruptions volcaniques sont souvent précédées de manifestations décelables, comme de la sismicité, des émissions de gaz, ou des variations du niveau d’activité volcanique « ambient ». La détection de ces changements est alors précieuse pour anticiper l’aléa et le risque volcanique. Néanmoins, ces manifestations sont difficiles voire impossibles à mesurer pour des volcans difficiles d’accès. C’est le cas du Nyiragongo, en République Démocratique du Congo, dont les éruptions ont dévasté la ville et la région de Goma à plusieurs reprises dans le passé, jusqu’à récemment en Mai 2021.

Barrière et al. [2022] utilisent l’imagerie satellitaire, principalement radar, pour mesurer continûment les oscillations du lac de lave qui emplit le cratère sommital du Nyiragongo, et les taux d’effusion de lave au cours du temps. Ces taux et le niveau du lac se révèlent corrélés à l’activité sismique, démontrant qu’ils sont la manifestation de changements dans la dynamique et la pressurisation du système magmatique en profondeur. Ce travail démontre ainsi l’importance des données satellitaires pour détecter et anticiper les éruptions volcaniques, au Nyiragongo et dans d’autres volcans au monde.

Citation: Barrière, J., Nicolas d’Oreye, , Smets, B., Oth, A., Delhaye, L., Subira, J., et al. (2022). Intra-crater eruption dynamics at Nyiragongo (D.R. Congo), 2002–2021. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 127, e2021JB023858. https://doi.org/10.1029/2021JB023858

—Michael Poland, Associate Editor, JGR: Solid Earth; traduction par Isabelle Manighetti, Editor in Chief, JGR: Solid Earth

Ce Highlight est également disponible en anglaise / This Highlight is also available in English

