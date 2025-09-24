Source: Community Science

This is an authorized translation of an Eos article. 本文是Eos文章的授权翻译。

在中国，通过大规模耕作实现农业现代化的努力，将许多参与了全国大部分粮食生产的小农户推到了边缘。一个颇具前景的解决方案是“循环农业”，它通过鼓励大规模和小规模农业经营之间的合作，重点关注可持续性、生产力和农村经济发展。

在Community Science期刊关于可持续农业跨学科合作的特刊中，Li 和 Nielsen[2025]研究了中国西南部一个将柚子种植与养猪相结合的循环农业项目。作者对小农户、政府官员、金融机构员工以及其他各类利益相关者进行了35次访谈，了解了该模式面临的各种利益和风险。

他们的研究结果表明，地方政府在搭建合作平台方面发挥着关键作用，而农业合作社则是商务管理的核心。该研究还揭示了政府参与往往出于政治动机，小农户在决策过程中可能失去自主权和公平代表权等挑战。作者建议，要使循环农业真正惠及每个人，小农户需要有话语权和权力来决定自己的未来，而不能让自己的利益受到侵犯。

Citation: Li, H., & Nielsen, J. Ø. (2025). Smallholders, capital, and circular agriculture—The case of combined pomelo and pig farming in southwest China. Community Science, 4, e2025CSJ000127. https://doi.org/10.1029/2025CSJ000127

