一项新的研究表明,经济增长给珊瑚的化学成分留下了不可磨灭的印记。通过分析珊瑚芯中的钡含量,科学家可以获得几十年来区域发展和侵蚀速率的记录。

过去60年来,东亚和东南亚经历了快速发展。城市扩张,森林消失,农田扩大,使得该地区的土壤侵蚀率全球最快。专家预测,侵蚀率还将继续上升。

了解土壤侵蚀的位置和速度对于快速发展的发展中国家维持其农业产出非常重要,但对于东亚和东南亚的许多地区来说,缺乏长期记录。

实际上,珊瑚一直在追踪这些变化。当陆地沉积物进入海洋时,它们携带着钡等元素。这些元素改变了海洋的化学成分,并进入了珊瑚和其他浅海动物的骨骼。由于钡主要来自大陆,它在珊瑚骨架中的普遍存在可能反映了从陆地到海洋的沉积物侵蚀。

刘羿等基于珊瑚芯的钡浓度和同位素提出了一个新的几十年侵蚀记录。这些珊瑚芯来自靠近台湾南部和越南中部的南中国海。每一个都提供了大约20年的数据,以每月的分辨率记录。

台湾的珊瑚芯在1980年至2004年之间形成。从1980年到1995年,台湾的GDP和珊瑚的钡含量都有所增加,表明经济发展和土壤侵蚀之间存在联系。从1996年开始,GDP继续增长,但侵蚀减少了。作者说,这种脱钩可能反映出有效的土壤保护措施。

越南的珊瑚芯在1978年至2003年间形成,也显示出经济发展与侵蚀之间的相关性。从20世纪90年代到21世纪初,越南的城市面积增长了大约10倍,珊瑚的侵蚀记录也有所增加。

珊瑚可能是土壤侵蚀和经济扩张的重要历史记录,但随着气候变化、海洋酸化和沉积物输入的威胁越来越大,它们这一记录职责可能很快就会结束。(Journal of Geophysical Research: Oceans, https://doi.org/10.1029/2022JC019397, 2023)

