Source: Journal of Geophysical Research: Biogeosciences

This is an authorized translation of an Eos article. 本文是Eos文章的授权翻译。

在一项新的研究中,Zhong等人发现中国东北的一座火山每年净排放少量的碳。在地质时间尺度上,这可能会对地球的碳循环产生重大影响。

火山喷发结束后很长一段时间,火山区仍在继续排放二氧化碳。反过来,大气中的二氧化碳(CO 2 )通过一种称为硅酸盐风化的过程不断地被固定在地球表面的矿物质中。火山是通过脱气释放更多的二氧化碳,还是通过硅酸盐风化吸收更多的二氧化碳,这是一个悬而未决的问题。

这项新研究的作者研究了中国东北部的长白山火山区,看看该地区是大气碳的净源还是净汇。该地区已经活跃了至少270万年,但自1903年以来就没有喷发过,这使得该地区成为分析长期碳排放的最佳地点。

作者在2019年和2020年的两个野外季搜索了长白山地区的河流和溪流,从20多个地点收集了水样,并使用放射性碳测年法来估计“深层碳”的量,深层碳指的是从地球深处渗透到水中的碳。他们比较了深层碳估算值和通过硅酸盐风化作用进入矿物质中的碳估算值。

研究人员发现,长白山地区是一个小的净碳源。每年,该地区释放的碳至少比吸收的碳多600吨——大约是41个美国居民平均每年排放到大气中的碳量。虽然这个量看起来很小,但在地质时间尺度上,其影响可能是巨大的。

研究人员指出,长白山火山区只是世界上诸多火山区中的一个。未来的工作应研究更广泛的区域,来全面了解火山是如何影响地球碳循环的。(Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, https://doi.org/10.1029/2023JG007435, 2023)

——科学撰稿人Saima May Sidik (@saimamaysidik)

Text © 2023. AGU. CC BY-NC-ND 3.0

Except where otherwise noted, images are subject to copyright. Any reuse without express permission from the copyright owner is prohibited.