De todos los planetas del sistema solar, Venus tiene la mayor cantidad de volcanes. Gran parte de este planeta está cubierto de depósitos volcánicos de menos de 300 millones de años, y la actividad volcánica ha jugado un papel clave en su historia. Aunque la línea de tiempo precisa del pasado volcánico de Venus todavía es denatida y algunos datos sugieren que el planeta aún puede tener volcanes activos, la evidencia todavía no es definitiva.

Hasta ahora, investigadores habían tenido dificultades en determinar si hay volcanes activos en Venus por múltiples razones. La atmósfera del planeta es corrosiva y se caracteriza por presiones y temperaturas altas, por encima de los 450°C (842°F), que la hacen inhóspita para los tipos de naves espaciales que pueden durar por años en Martes o la Luna. Por otro lado, espesas nubes de ácido sulfúrico limitan la observación visible de la superficie del planeta, por lo que los investigadores han recurrido a otras mediciones remotas, que incluyen el radar recopilado por la nave espacial Magallanes la NASA, para mapearlo.

De acuerdo a D’Incecco y colaboradores, una nueva metodología finalmente podría ayudar a resolver los misterios de la actividad volcánica en Venus. Tal como se aplicó en un estudio reciente, este enfoque combina la cartografía geológica de flujos de lava solidificados de erupciones pasadas con datos radar adicionales de la misión Magallanes. Específicamente, se basa en las mediciones de la emisividad de radar del planeta, una medida de cómo su superficie interactúa y emite radiación de microondas.

Diferentes partes de la superficie de Venus tienen niveles diferentes de emisividad que corresponden a diferentes propiedades de rocas, lo que provee pistas de su composición. En particular, investigaciones recientes sugieren que la emisividad de radar puede ser utilizada para determinar el grado de meteorización química que experimentan los flujos de lava después de salir a superficie y entrar en contacto con la atmósfera hostil. Esta meteorización ocurre durante semanas o meses, por lo que la emisividad podría potencialmente ayudar en identificar flujos de lava fresca.

Los autores combinaron las mediciones de emisividad de radar con cartografía geológica para comparar tres volcanes de Venus: Maat Mons, Ozza Mons, y Sapa Mons. Los hallazgos sugieren que algunos flujos de lava en el Monte Maat podrían ser relativamente jóvenes.

De cara al futuro, el mismo enfoque podría aplicarse a los datos adicionales de Magallanes para explorar más a fondo el vulcanismo de Venus. La metodología también podría ser importante para futuras misiones a Venus que podrían proporcionar mediciones de emisividad de radar de mayor resolución, incluyendo la misión EnVision de la Agencia Espacial Europea y la misión Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy (VERITAS) de la NASA.

Junto con la información de futuras misiones adicionales, incluida la misión DAVINCI+ (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases, Chemistry, and Imaging) de la NASA y la misión Venera-D; la nueva estrategia finalmente podría ayudar a revelar cuáles, si es que hay alguno, de los volcanes de Venus están todavía activos, así como proporcionar nuevos conocimientos sobre el pasado volcánico del planeta (Journal of Geophysical Research: Planets, https://doi.org/10.1029/2021JE006909, 2021).

—Sarah Stanley, Escritora Científica

