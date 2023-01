Source: Geophysical Research Letters

在非洲北部热带国家的上空,在温暖的月份里,大气中会形成低压波并向西吹向大西洋。 当这些非洲东风波到达海洋时,可能会出现热带气旋,包括飓风。

先前的研究表明,非洲东风波在较短时间尺度上与多达 80% 的大西洋主要飓风有关。 然而,目前还不清楚这些波如何在季节性和较长的时间尺度上影响热带气旋的形成。

Danso 等人的新研究帮助我们理解这一关系,表明非洲东风波对于热带气旋形成的强度、时间和位置都有贡献,但不会影响特定季节形成的气旋数量。

研究人员使用一种计算天气预报框架天气研究和预报模型(WRF)对这些波和风暴进行了高分辨率模拟。模拟的地理范围从墨西哥湾到北非海岸(热带气旋发展的主要地区),时间范围从2020年8月持续到10月,与热带气旋高峰季节相吻合。在模拟中,研究人员保留或移除非洲东风波,借此区分它们在热带气旋形成中的作用。

与最近的其他研究一致,该团队发现,从模拟中减去非洲东风波并没有改变形成的气旋的数量。 然而,随着波的移除,形成的模拟风暴更加强烈,形成的高峰期从9月转移到了8月。 此外,墨西哥湾形成的气旋较多,而北非海岸形成的气旋较少。

研究结果表明,非洲东风波影响了大西洋热带气旋形成的大尺度大气环境。 然而,作者说,波本身并不能可靠地预测这些风暴频率的未来变化,当没有这些波的时候,其他机制会产生这些风暴。(Geophysical Research Letters, https://doi.org/10.1029/2022GL100590, 2022)

