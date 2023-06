Source: Journal of Geophysical Research: Biogeosciences

This is an authorized translation of an Eos article. 本文是Eos文章的授权翻译。

氯甲烷 (CH 3 Cl) 是地球大气中最常见的氯基气体之一。它与相关化学物质一起消耗臭氧层,使地球上的生命暴露在更多的太阳紫外线辐射下。排放这一气体以及将其从大气中清楚的来源和过程尚不清楚。

在一项新研究中,Hartmann 等人发现被称为皇家蕨(Osmunda regalis) 的植物释放出的氯甲烷的同位素组成与工业来源排放的不同。同位素是同一化学元素的不同形式,具有不同数量的中子。他们的分析还表明,另一种被称为石松(club moss)的植物使用一种尚未发现的机制分解氯甲烷。作者表示,同位素分析可以帮助阐明气体的来源和清除的分布情况。

研究人员首先研究了皇家蕨类植物产生的氯甲烷,这种植物在温带和亚热带地区很常见,会释放出大量的氯甲烷。他们在德国的一个植物园收集并分析了皇家蕨类植物的样本。

他们发现,皇家蕨类植物产生的氯甲烷中碳、氢和氯同位素的比例与工业生产中产生的氯甲烷有很大不同。

接下来,研究人员分析了氯甲烷在被石松类植物(Selaginella kraussiana,卷柏)分解时的同位素组成。他们发现了一种独特的同位素模式,不同于其他氯甲烷降解植物产生的同位素模式,这表明石松使用一种未知的机制来处理这种气体。

研究人员称,这些化学指纹可以在未来的研究中用于查明大气中氯甲烷的产生和清除情况。(Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, https://doi.org/10.1029/2022JG007256, 2023)

—科学撰稿人 Sarah Stanley

This translation was made by Wiley. 本文翻译由Wiley提供。

Read this article on WeChat. 在微信上阅读本文。

Text © 2023. AGU. CC BY-NC-ND 3.0

Except where otherwise noted, images are subject to copyright. Any reuse without express permission from the copyright owner is prohibited.