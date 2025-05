Source: Water Resources Research

河流汇入下游,顺坡而下,最终汇入海洋或终端湖泊:这些是水道和流域运作的基本规律。但规律就是用来打破的。Sowby和Siegel在美洲列出了九条违背水文学预期的河流和湖泊。

所有河流都存在分叉现象,即河流分成几条支流,继续向下游流动。但与典型的分叉不同,这些河流在分叉后不会回到主水道。

例如,南美洲的卡西基亚雷河(Casiquiare)是一条可通航的水道,它连接着美洲大陆最大的两大流域——奥里诺科河(Orinoco)流域和亚马逊河(Amazon)流域,既是前者的支流,也是后者的支流。作者写道,它“在水文学上相当于两个星系之间的虫洞”。卡西基亚雷河从奥里诺科河分叉,蜿蜒流经茂密、近乎平坦的雨林,汇入里内格罗河(Rio Negro),最终汇入亚马逊河。该研究的作者指出,轻微的坡度(小于0.009%)足以使大量的水顺流而下,这种不寻常的情况是由于河流被不完全捕获造成的。他们指出,对卡西基亚雷河的理解仍在不断加深。

1717年,荷兰殖民者首次绘制了苏里南遥远的韦安博河(Wayambo)的地图。这条河可以向东或向西流动,这取决于降雨量和人类使用水闸对流量的改变。它还靠近金矿和铝土矿开采以及石油生产地点,其双向流动使得预测污染物的扩散变得困难。

研究人员称,在他们调查的所有河流中,位于加拿大荒野高地的埃奇马米什河(Echimamish River)是“最令人费解的”。它的名字在克里语中的意思是“双向流动的水”。这条河连接了海耶斯河和纳尔逊河,根据一些记载,埃奇马米什河从它的中部流向这两条更大的河流。然而,它的河道平坦,间或被海狸水坝阻隔,导致即使在今天,人们仍然无法确定它的流向以及它究竟在何处发生了变化。

作者还探索了另外六条奇特的水道,包括有两个出口的湖泊和同时流入大西洋和太平洋的小溪。通过这些研究,他们强调了关于地球水体如何运作,我们仍有许多未知之处有待探索。(Water Resources Research, https://doi.org/10.1029/2024WR039824, 2025)

