植物是水循环中不可或缺的一部分。某些植物性状,比如生根深度和储水量,可以影响整个生态系统的水分供应。

量化这些性状可以帮助科学家预测面临干旱的树木的死亡风险以及森林构成对当地水文的影响。然而,其中许多仍然难以用目前的方法进行测量或估计。

在一项新研究中,Li等人证明树木输水木质部中的稳定同位素(2H, 18O)提供了与水利用相关的几种植物性状的可靠估计。科学家们没有假设不同森林的通用值,而是发现这些性状可以从通常收集和广泛可用的同位素数据中估算出来。

研究人员在康涅狄格大学收集了30棵东部铁杉的木质部水,时间跨度为7个月,覆盖了一系列河岸地形位置。他们将这些数据连同气象和地下水数据,整合到一个预测各种植物性状的模型中。

他们发现,该模型对根系深度、植物储水量、蒸散量和土壤蒸发量的预测与铁杉树的实际直径及其在斜坡上的位置有关。作者说,利用相对基本的木质部测量准确估计这些植物性状的能力,可以帮助科学家解决现在和未来气候变化带来的水资源挑战。(Journal of Advances in Modeling Earth Systems (JAMES), https://doi.org/10.1029/2022MS003263, 2023)

