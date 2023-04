Source: Earth’s Future

يمكن قراءة هذه المقالة أيضًا باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

يدعم هذا البحث الهدف 6 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

تعتبر دلتا النيل – المكتظة بالسكان والتي تشمل النصيب الاكبر من الانتاج الزراعي لمصر – بمثابة موقع رئيسي للأراضي الخصبة والرطبة في وسط الصحراء القاحلة بالإضافة الى كونها موطن أساسي للعديد من الحيوانات والطيور بما في ذلك الطيور المهاجرة عبر خط هجرة شرق افريقيا. نتيجة العجز المائي المتزايد تعتمد إدارة المياه في منطقة دلتا النيل على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمنزلي والصناعي الغير معالجة او المعالجة جزئيا على نطاق واسع وذلك لسد الفجوة في نقص مياه الري، مما يؤدي مع الوقت إلى زيادة تراكم المعادن الثقيلة الملوثة في رواسب دلتا النيل.

قام الباحثون أبوطالب وآخرون (2023) فى ورقتهم البحثية المنشورة بجمع ودراسة عينات من عشرين موقعًا على طول فرعي نهر النيل (دمياط ورشيد) في منطقة الدلتا بمصر، ثم قاموا بتحليل العينات المجمعة لثمانية معادن ثقيلة ملوثة والتى تشمل كلا من: الرصاص والكادميوم والكروم، والزنك، والنيكل، والنحاس. تشير نتائج الدراسة الي وجود مستويات عالية من الملوثات، مع زيادة التركيزات شمالًا باتجاه مصب النيل. كما أشارت مقارنة نتائج تلك العينات مع نتائج على مدى سنوات سابقة إلى أن تركيز تلك المعادن الثقيلة والملوثة تزداد بمرور الوقت.

يري مؤلفى الورقة البحثية بأن الزيادات المستمرة في تركيز المعادن الثقيلة الملوثة في دلتا النيل يهدد النظام البيئي والصحي والاقتصاد الزراعي في دلتا النيل. كما يقترحون أن خواص جودة المياه والتربة يجب أن تدرج في خطط الإدارة المشتركة للمياه عل .نطاق دول حوض النيل

Citation: Abotalib, A. Z., Abdelhady, A. A., Heggy, E., Salem, S. G., Ismail, E., Ali, A., & Khalil, M. M. (2023). Irreversible and large-scale heavy metal pollution arising from increased damming and untreated water reuse in the Nile Delta. Earth’s Future, 11, e2022EF002987. https://doi.org/10.1029/2022EF002987

