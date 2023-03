Source: Earth’s Future

Cet article peut également être lu en anglais.

Le Delta du Nil est densément peuplé, abrite une agriculture extensive et sert d’habitat de zone humide essentielle pour plusieurs espèces, y compris les oiseaux migrateurs. Pour faire face à son déficit croissant en eau, l’Égypte procède à une réutilisation extensive de l’eau des rejets des systèmes d’irrigation, ainsi que celle des utilisations domestiques et industrielles, ce qui entraîne l’accumulation de métaux lourds toxiques dans les sédiments du Delta du Nil.

Abotalib et al. [2023] ont collecté des sédiments à vingt endroits le long des deux branches du Nil dans la région du Delta et ont analysé les échantillons pour huit métaux lourds (dont le plomb, le cadmium, le chrome, le zinc, le nickel et le cuivre). Leur analyse a révélé des niveaux élevés de métaux multiples, avec des concentrations augmentant vers le nord vers l’embouchure du Nil. Des comparaisons avec des mesures précédentes ont indiqué que les concentrations de métaux lourds augmentaient également en fonction du temps.

Les auteurs soutiennent que l’augmentation continue des concentrations de métaux lourds dans les sédiments du Delta du Nil pourrait menacer la santé humaine, l’économie agricole et la fonction écologique du Delta du Nil. Ils suggèrent également que les considérations relatives à la qualité de l’eau et du sol devraient être incluses dans les accords transfrontaliers de gouvernance de l’eau du Nil.

Citation: Abotalib, A. Z., Abdelhady, A. A., Heggy, E., Salem, S. G., Ismail, E., Ali, A., & Khalil, M. M. (2023). Irreversible and large-scale heavy metal pollution arising from increased damming and untreated water reuse in the Nile Delta. Earth’s Future, 11, e2022EF002987. https://doi.org/10.1029/2022EF002987

