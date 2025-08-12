This is an authorized translation of an Eos article. 本文是Eos文章的授权翻译。

与单河道蜿蜒型河流相比，多河道辫状河通常处于植被稀疏、沉积物颗粒粗大且沙洲可移动的环境中。过去的研究认为，辫状河的路径随时间变化的方式是“混乱的”，因为它们的迁移取决于许多因素，包括河流形状和水位的变化。

然而，由于单个河道的迁移可能会影响洪水或侵蚀等灾害发生的可能性，因此了解这种迁移对于保护这些复杂水道周围的居民、结构和生态系统至关重要。

Li和Limaye研究了布拉马普特拉-贾木纳河（Brahmaputra-Jamuna River）长达180公里的河道，这条河位于孟加拉国，其河道已通过卫星图像得到很好的解译。

科学家们，以及生活在河道之间岛屿上的60万居民中的许多人已经知道，在夏季的季风季节，这条河的水位很高，而从1月到3月，水位一直维持在低水平。该研究团队使用了一种称为动态时间弯曲的统计方法，来绘制2001年至2021年期间河道大小、形状和路径的长期变化。这种技术使他们能够计算出河道中心线移动的程度和速度。然后，他们应用了一个现有的为蜿蜒型河流开发的模型，看看它是否也可以预测辫状河道的运动。

他们发现，布拉马普特拉-贾木纳河的迁移比以前认为的更容易预测。在研究期内，大约43%的河道是逐渐移动的，而不是突然移动的。平均而言，这些河道线比大多数蜿蜒型河流迁移得更快，每年的速度约为其宽度的30%。在某些情况下，这种迁移的速率与河道线的曲率密切相关，而在整体上，它与河道宽度的相关性较弱。

作者称，这些发现对未来研究辫状河道有重要意义。认识到至少有一些河道线是连贯迁移的，可能会为辫状河地区，特别是人口密集地区的侵蚀和洪水缓解工作提供信息。(Journal of Geophysical Research: Earth Surface, https://doi.org/10.1029/2024JF008196, 2025)

