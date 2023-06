Fuente: Journal of Geophysical Research: Oceans

This is an authorized translation of an Eos article. Esta es una traducción al español autorizada de un artículo de Eos.

La expansión económica deja marcas indelebles en la química del coral, según un nuevo estudio. Al analizar los niveles de bario en los núcleos de corales, los científicos pueden acceder a registros de décadas del desarrollo regional y tasas de erosión.

El este y sudeste asiático han experimentado un rápido desarrollo en las últimas 6 décadas. Ciudades en la región se han extendido, bosques han desaparecido y los campos agrícolas se han propagado, lo que ha provocado las tasas de erosión del suelo más altas en el mundo. Expertos predicen que las tasas seguirán creciendo.

Para que los países con un rápido desarrollo puedan mantener su producción agrícola, es importante que entiendan dónde y qué tan rápido se está erosionando el suelo, pero no se encuentran registros de esto para muchas partes del este y sudeste de Asia.

Pero al parecer, los corales han ido registrando este proceso. Cuando los sedimentos provenientes del continente llegan al mar, estos llevan elementos tales como el bario. Estos elementos cambian la química del océano y entran en los esqueletos de los corales y otros animales de aguas someras. Ya que el bario proviene principalmente de los continentes, su prevalencia en los esqueletos de coral podría reflejar la erosión de sedimentos desde el continente hasta el mar.

Li et al. presentaron un nuevo registro multidécada de la erosión basado en las concentraciones de bario e isótopos en núcleos de coral. Los corales fueron traídos del Mar del sur de China, cerca del sur de Taiwán y Vietnam central. Cada uno aportó cerca de 2 décadas de información registrada a una resolución semanal.

El núcleo de Taiwán se desarrolló entre 1980 y 2004. Entre 1980 hasta 1995, tanto el producto interno bruto (PIB) de Taiwán como el contenido de bario incrementaron, sugiriendo una relación entre el desarrollo y la erosión. A partir de 1996 el PIB siguió creciendo, pero la erosión disminuyó. El desacople podría reflejar los esfuerzos efectivos de conservación del suelo, dijeron los autores.

El núcleo de Vietnam, el cual se desarrolló entre 1978 y 2003, también mostró una correlación entre el desarrollo económico y la erosión. De los 1990s hasta los 2000s, las áreas urbanas de Vietnam crecieron cerca de 10 veces su tamaño y los registros de erosión en el coral incrementaron también.

Los corales podrían ser un registro histórico importante de la erosión y la expansión económica, pero con las amenazas del cambio climático, la acidificación del océano y el alto influjo de sedimentos, el importante trabajo que hacen podría llegar pronto a su fin. (Journal of Geophysical Research: Oceans, https://doi.org/10.1029/2022JC019397, 2023)

—Rebecca Dzombak (@bdzombak), Escritora de ciencia

