人们早就知道天气会影响普通感冒和流感的传播。温度和湿度会影响病毒在空气中传播的方式,它们在人体外保持传染性的时间,以及人们对感染的易感性。

自新冠疫情爆发以来,研究人员发表了数百项研究,测试这一规律是否也同样适用于COVID-19,但结论各不相同——可能是因为研究时间过短、气象条件有限或数据分析过于简化。为了克服这些问题,Kerr等人研究了从2020年7月到2021年8月14个月期间COVID-19在巴西的传播情况。

巴西涵盖了从热带雨林到热带稀树草原的各种环境。再加上该国对疫情大流行采取的分散的管控方式,意味着研究人员可以捕捉到疾病在各种情况下的传播。

研究小组发现,总的来说,温度与疾病传播呈负相关。他们利用流行病学和统计模型表明,当气温下降到20摄氏度以下时,每个感染者引起的继发感染的平均数量(R t )增加了0.05。湿度有时甚至有更大的影响,高湿度可使R t 增加0.1,但这种影响不如温度的影响可靠。

然而,这些关系的方向性取决于团队分析的时间尺度。例如,如果只使用2021年6月至8月的数据,COVID-19的传播会随着温度的升高而增加。同样,如果只使用2021年3月至5月的数据,COVID-19的传播会随着湿度的降低而增加。作者说,这种关系的时间依赖性可以解释现有文献中报道的混合结果。

天气的影响虽然不大,但比起封控对疫情严重程度的影响,天气的影响更一致。当政府试图限制居民流动时,Rt有时会增加,但同样频繁的是,限制会产生相反的效果。

两个非气象因素在疫情期间产生了巨大影响。一个地区最近经历的COVID-19病例数量是大流行如何发展的有力预测指标。例如,激增之后往往会出现间歇期。此外,尚未查明的因素对大流行有很大影响。所谓的随机效应与巴西南部和东南部地区的疾病传播增加有关,但与北部地区的疾病传播减少有关,这种模式与获得医疗保健和社会脆弱性有关。

尽管气象在COVID-19的传播中确实发挥了较小的作用,但作者强调,疫苗和其他公共卫生措施等经过验证的缓解措施更有可能减少疾病传播。(GeoHealth, https://doi.org/10.1029/2022GH000727, 2023)

——科学撰稿人Saima May Sidik (@saimamaysidik)

