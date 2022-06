Source: Journal of Geophysical Research: Solid Earth

沿着地壳断层的运动可以是突然的和剧烈的,就像地震中那样,也可能在数千年的时间里逐渐发生。任何一种沿断层的运动都可能影响应力和其他导致后续运动的因素。

为了更好地理解这些动态断裂带过程,研究人员开发了基于计算物理学的模型来模拟地震序列和非地震相关的运动。这些模拟可以帮助人们发现对地震的新理解,包括影响地震时间、位置、持续时间和震级的因素。而这些模型正变得越来越先进和详细。为了确保模拟的可信度,研究者们需要更多地验证底层的数值编码。

在模型验证中,需要测试的是模拟再现真实世界观测的能力,与此不同,编码验证需要设置计算基准,本质上就是需要解决的问题的精确定义,以此测试模拟的可靠性和准确表示对地震行为的概念化理解的能力。

在一项新研究中,Jiang等人报告了国际社会推动的对不同断层带过程模拟的数值编码进行比较和验证的工作。在之前的研究基础上,研究人员开发了两个新的3D基准测试问题,用于测试和比较不同的数值编码。这两个基准都需要沿着嵌入在三维空间中具有特定物理特征的的断层进行运动模拟,从计算上反映概念化的地震动力学。

来自世界各地的地震科学家利用这些基准测试了一系列断裂带过程模拟。总体来说,这些成果保证了模拟的准确性。特别是,模拟精确再现了地震持续时间、总运动、最大速度和断层上的应力变化。

不过,一些模拟之间的差异也很明显。例如,使用不同空间尺寸和分辨率的计算模型在模拟地震如何开始和发展及其重复发生的频率方面有所不同。

这些发现有助于为未来的地震建模工作提供信息,研究人员希望这可以推动新一代模型的建立,以提高对断裂带动力学和地震危害的理解。(Journal of Geophysical Research: Solid Earth, https://doi.org/10.1029/2021JB023519, 2022)

