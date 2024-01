Source: Earth and Space Science

This is an authorized translation of an Eos article. 本文是Eos文章的授权翻译。

在地球上安全着陆所需要的准备工作,如寻找最平坦的地形和装备合适的着陆装置,对火星任务也至关重要。

因此,在火星上着陆探测车需要在探测车下降之前进行仔细的测绘和规划。科学家们正在努力通过汇编过去任务中获得的镶嵌图,绘制精确的火星三维表面地图,即数字地形模型。

过去二十年来,图像处理技术的进步将地图分辨率从数百米提高到亚米。尽管有了这些重大改进,但即便是每像素1米的分辨率也不能完全捕捉到精细尺度的特征,如沙丘纹理、小陨石坑和大岩石。

为了更好地绘制2020年“毅力”号在耶泽洛(Jezero)陨石坑着陆点附近的这些地质特征,Tao等人使用了他们在之前的工作中设计的一种名为多尺度生成对抗U网络(MADNet, Multi-scale Generative Adversarial U-Net)的深度学习模型。

MADNet使用现有的、分辨率从每像素4米到36米的后期处理数字地形模型进行混合训练,改进了公开可用的火星2020地形相对导航高分辨率成像科学实验(HiRISE)数字地形模型镶嵌图。研究人员还检查和改进了多次迭代,以消除输出中的伪影和空白。

其结果是每像素50厘米的MADNet HiRISE Jezero数字地形模型镶嵌图。与原始镶嵌图相比,MADNet地图的平均高度差仅为0.009米,标准差为0.63米,表明深度学习方法的结果与传统的摄影测量方法一致。

研究人员指出,他们的产品比现有的地图有了显著的改进,包括:(1)有效分辨率提高,可以显示沙丘、陨石坑和岩石等精细尺度的地表特征;(2)减少条纹伪影;(3)剔除匹配质量较低的区域;(4)消除插值伪影。他们的研究结果可公开访问。(Earth and Space Science, https://doi.org/10.1029/2023EA003045, 2023)

—科学撰稿人Sarah Derouin (@Sarah_Derouin)

This translation was made by Wiley. 本文翻译由Wiley提供。

Read this article on WeChat. 在微信上分享本文。

Text © 2024. AGU. CC BY-NC-ND 3.0

Except where otherwise noted, images are subject to copyright. Any reuse without express permission from the copyright owner is prohibited.