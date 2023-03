Source: Journal of Geophysical Research: Biogeosciences

一项新研究表明,驼鹿可以给北方森林降温。 Salisbury等人发现,这些大型食草动物会让树木之间露出更大缝隙,露出白雪皑皑的森林地面,可以反射光线并降低温度。

北方森林存在于北美洲、欧洲和亚洲的高纬度地区,那里每年至少有 6 个月温度处于或低于冰点。 它们覆盖了大约 17% 的地球陆地表面,森林中的树木吸收碳,为动物提供庇护,并为人类提供大约 25% 的木材。

在木材砍伐后,被砍伐的树木重新长出,食草的驼鹿以新生长的树木为食。 作为森林中最大的食草动物,驼鹿食用和踩踏的植物在一定程度上决定了森林的恢复以及碳的去向。

在这项新的研究中,研究人员用十年时间追踪了在驼鹿可以进入和无法进入的情况下,挪威各地的砍伐森林是如何恢复的。他们测量了驼鹿如何改变被砍伐的北方森林的结构、成分、碳排放和反照率。

比没有驼鹿的地点相比,森林在有驼鹿的地点恢复生长得更稀疏。 稀疏的树木导致树冠变薄,使阳光能够到达森林地面。 薄冠层和明亮森林地面的总反射率(反照率)高于茂密冠层的反射率,尤其是当地面被雪覆盖时。 这会将阳光反射回太空,并在砍伐后的数年里使森林降温。 随着时间的推移,森林树冠变得越来越密集,颜色越来越深,这种效果会逐渐消失。

砍伐树木也会影响碳储存。研究人员估计,对于驼鹿密度高(每平方公里约一只驼鹿)的地点,驼鹿活动造成的碳排放和碳储存损失占区域碳排放量的 40%。尽管如此,反照率增加带来的冷却效果抵消了排放物导致的约三分之二的变暖。

作者称,这些发现将帮助森林管理者在木材采伐后调节驼鹿物种,控制森林生长,并最终最大限度地减少森林地区的排放和变暖。(Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, https://doi.org/10.1029/2022JG007279, 2023)

