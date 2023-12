Source: Journal of Geophysical Research: Biogeosciences

2019年8月初,超强台风“利奇马”袭击中国大陆后,一些鸟类出现在它们以前从未出现过的地方。一项新研究揭示了它们到达那里的可能原因。

鸟类和昆虫等飞行生物——有时被称为生物散射体——可能会被困在热带气旋的眼墙内,并随着气旋移动而迁移。目前,多数研究都关注生物的主动迁徙,而只有少数研究使用雷达追踪被困在风暴眼内的生物。

黄等人利用利奇马台风靠近海岸过程中位于中国东南沿海城市温州的双偏振雷达观测,识别了被困在台风眼中的飞行生物:在雷达上表现为高差分反射率、低相关系数和高差分相位方差。

通过这些雷达上的生物特征,研究人员发现,随着利奇马靠近海岸,飞行生物的回波变得越来越明显。在风暴登陆时,这些生物在眼墙内的分布从圆形变成了椭圆形,研究人员将其解释为长途跋涉后疲倦的鸟类蜂拥降落到地面进行休息。 此外,一些鸟类还可能随着气旋迁移到距离登陆地点数百公里远的地方。

作者将他们的结果与2011年飓风艾琳中的观测数据进行比较,结果发现,利奇马眼墙内困住的鸟类比例更高,而艾琳的眼墙内主要是昆虫。

作者表示,利用雷达观测热带气旋眼区的飞行动物和昆虫,不仅可以帮助追风者区分气象信号和生物信号,还有助于揭示一些入侵物种是如何进入新的领地的。(Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, https://doi.org/10.1029/2023JG007533, 2023)

