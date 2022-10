This is an authorized translation of an Eos article. Esta es una traducción al español autorizada de un artículo de Eos.

Cusco, un Patrimonio mundial de la UNESCO en el Perú, es una de las ciudades más viejas continuamente habitada del hemisferio oeste. Fundada alrededor de 1000 EC y capital del Imperio Inca en los 1200s-1500s, la antigua y muy decorada mampostería de Cusco sustenta a la arquitectura española colonial y a la moderna.

Pero los monumentos de Cusco nos hablan más allá que sobre antiguas civilizaciones e imperios caídos. Grabado en las estructuras hay cuentos de un turbulento pasado geológico, cortado por intensos terremotos.

Investigadores que estudian el daño de sismos en los edificios a lo largo de Cusco han catalogado miles de bloques y fracturas desplazadas, que capturan la evidencia de dos terremotos devastadores, uno de los cuales ocurrió en los tiempos incas y que no se había documentado antes.

El estudio, dirigido por investigadores de la Universidad de Grenoble Alpes en Francia y el Instituto geológico, minero y metalúrgico (INGEMMET) del Perú, brinda información sobre la frecuencia y escala de los tremores en una región donde la documentación de los sismos es escasa.

Huecos en los registros

“Cada piedra añadida al mosaico ayuda a estimar mejor el riesgo sísmico del área”.

“La Cuenca de Cusco está particularmente propensa a sismos destructivos, al estar situada tierra adentro de una zona de subducción mayor y a lo largo de una red de fallas”, dijo el autor principal Andy Combey de la Universidad de Grenoble.

En 1650, Cusco fue el epicentro de uno de los terremotos más destructivos de la historia del Perú. Otro temblor en 1950 afectó a más de 30,000 personas y dañó la mitad de los edificios de Cusco, según reportes.

El Cusco moderno, es un punto caliente de turismo en constante urbanización, pero el riesgo de sismos es altamente desconocido. “El catálogo de terremotos [del Perú] sólo incluye información de los últimos 500 años”, dijo el coautor Carlos Benavente Escóbar del INGEMMET. “Las fallas geológicas de la Cuenca de Cusco necesitan más estudio; representan un riesgo latente para alrededor de medio millón de personas”.

Investigadores analizaron los bloques desplazados y las fracturas en la mampostería inca como evidencia de daño sísmico. Crédito Andy Combey

El levantamiento arqueológico mapeó la orientación de miles de fracturas y bloques con esquinas rotas, dando información de la dirección de la sacudida del terreno que indica diferentes sismos.

“Cada piedra añadida al mosaico ayuda a estimar mejor el riesgo sísmico del área”, dijo Klaus Hinzen, un profesor de geología sísmica en la Universidad de Colonia quien no estuvo involucrado en el estudio.

Además de proveer un registro sísmico completo, la técnica, conocida como arqueosismología, puede también ayudar a los científicos a entender cómo los pueblos Inca y pre-Inca vivieron o se adaptaron a los riesgos geológicos, explicó Benavente.

Los investigadores notaron que algunos de los daños sísmicos podrían haber sido causados por intemperismo o deslizamientos de tierra. Por esta razón, los investigadores calificaron cada bloque roto por qué tan probable fue partido por un sismo, luego utilizaron modelos estadísticos para corregir por anomalías en patrones de daño más amplios. También examinaron fotos tomadas poco después del sismo de 1950 para restar los efectos de tremores más recientes y dar un estimado de una periodicidad relativa de los terremotos.

Dos terremotos graves

Su levantamiento reveló dos patrones distintos de deformación. Los edificios coloniales fueron dañados por movimientos de terreno orientados este-oeste, mientras que los edificios incas sufrieron de una sacudida norte-sur. “Esto corrobora los reportes del impacto de un sismo en 1650 y da pistas sobre un terremoto no reportado previamente en tiempos incas”, dijo Combey.

Sus datos también mostraron que el terremoto de 1950 fue, de hecho, menos destructivo para los edificios incas que lo que previamente se pensaba, causando sólo unas cuantas fracturas de aquellas reportadas.

De acuerdo con Laura Pecchioli de la Universidad de Humboldt de Berlín, quien no estuvo involucrada en el estudio, la arqueosismología es una disciplina relativamente nueva y está aún en desarrollo. Aunque la mayoría de la investigación se concentra en Europa, explicó, los resultados de Cusco “podrían estimular nuevas avenidas de investigación para la protección y conservación del patrimonio cultural en el futuro”.

Investigadores del INGEMMET siguen construyendo el catálogo de sismos de la región usando una gama de métodos, incluyendo la arqueosismología. Benavente está actualmente conduciendo trabajo de campo en la región de Ancash del Perú, persiguiendo terremotos antiguos y su relación con los flujos de escombros y deslaves.

El objetivo final, explicó Benavente, es presionar por actualizaciones a la regulaciones de construcción en el Perú, las cuales consideran el riesgo sísmico de mega fallas en zonas marítimas y subestiman las fallas en tierra, las cuales pueden, como muestran los edificios de Cusco, causar terremotos destructivos.

—Erin Martin-Jones (@Erin_M_J), Escritora de ciencia

This translation by Anthony Ramírez-Salazar (@Anthnyy) was made possible by a partnership with Planeteando. Esta traducción fue posible gracias a una asociación con Planeteando.

Text © 2022. The authors. CC BY-NC-ND 3.0

Except where otherwise noted, images are subject to copyright. Any reuse without express permission from the copyright owner is prohibited.