La urbanización y el cambio climático antropogénico han llevado a incrementos en los eventos de calor alrededor del mundo. Por ejemplo, en julio del 2012, una ola de calor extrema golpeó el área de Chicago, causando que las temperaturas se dispararan hasta los 40°C (104°F) y más. Chicago, como muchas ciudades, es afectada por las islas de calor urbanas (ICUs), las cuales ocurren cuando cambios en la cobertura del paisaje crean espacios que son más calientes que las áreas circundantes. Las mediciones satelitales pueden ser usadas para informar a los modelos para caracterizar la intensidad e las ICUs, pero las mediciones de satélite aún tienen algunas limitantes (sensores caros y poca resolución temporal, entre otras desventajas). Pero cuantificar la intensidad de las ICUs podría ayudar a los oficiales de salud pública y planeadores urbanos a aprender a mitigar los impactos de futuras olas de calor.

En un nuevo estudio, Chen et al. usaron un modelo numérico y mediciones para evaluar los impactos de la ola de calor de Chicago en la ciudad y en la región circundante. Los investigadores usaron el modelo de investigación y predicción del tiempo (WRF, por sus siglas en inglés) del Centro Nacional para la Investigación Atmosférica (un marco de referencia que es comunmente se usa para investigación atmosférica y pronóstico del tiempo), junto con el Sistema de Asimilación de Datos Terrestres de Alta Resolución, el cual añade información acerca de la humedad del suelo al WRF.

Los autores encontraron que las mejores estimaciones de los efectos de la ola de calor en Chicago y las áreas circundantes se obtuvieron al aplicar el Multi-Layer Urban Canopy Model (MLUCM) en el WRF. Usando los datos y mediciones tomadas durante la ola de calor del 2012, los investigadores encontraron que las temperaturas durante el día en áreas urbanas fueron alrededor de 3°C más altas que lo normal, mientras que las temperaturas en áreas rurales fueron aproximadamente 4°C más altas. Estimaron que los efectos de la isla de calor provocó que las temperaturas de la ciudad fueran 1.44-2.83°C más altas de lo que hubieran sido. En áreas urbanas, el factor de calor excesivo (un índice estadístico que representa estrés térmico) alcanzó 50°C, un nivel que potencialmente causa problemas de salud.

Tanto las áreas urbanas y rurales experimentan ventajas y desventajas durante la ola de calor. La ciudad tuvo un pequeño respiro gracias a la brisa del Lago Michigan, un beneficio que no se experimentó en áreas rurales, pero la temperatura nocturna en la ciudad aún era peligrosa. Las áreas rurales, por el otro lado, se beneficiaron de los efectos de regulación térmica de la vegetación. Las personas de áreas rurales están típicamente menos adaptadas a las altas temperaturas y no poseen los recursos médicos que los residentes de la ciudad tienen, lo que deja a los residentes rurales potencialmente menos aptos que los urbanos a sobrellevar los impactos en la salud de la ola de calor.

Incorporar beneficios de las áreas rurales, como la vegetación y las superficies permeables, a los centros urbanos ayudará a mantener estas áreas tolerables durante veranos calientes. Por el contrario, proveer de apoyo médico suplementario a las áreas rurales podría ayudar residentes a resistir futuras olas de calor (GeoHealth, https://doi.org/10.1029/2021GH000535, 2022)

