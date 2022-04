Source: Earth and Space Science

在21世纪,自然灾害造成了数千亿美元的经济损失,并对人类社会、基础设施和环境构成了一系列复杂的风险。这些自然灾害——包括飓风、洪水、龙卷风、地震和瘟疫——也会造成巨大的人员伤亡,在过去20年里夺走了100多万人的生命。

越来越多的科学研究探讨了单一灾难如何影响特定地区的单一经济部门。然而,自然灾害往往具有叠加影响,而这些影响本身也受到人类系统的影响。例如,人口密集地区的洪水导致的死亡人数将高于人口稀少地区的死亡人数。另一方面,一个已经面临暴力骚乱和食物短缺的社会将很难在瘟疫之后恢复元气。仅对单一事件的单一影响进行狭义研究,可能无法捕捉到可能产生特别昂贵或致命情况的复杂反馈回路。

Sharma等人认为,使用整合的、协调的、开放的和网络化的(integrated, coordinated, open, and networked, ICON)方法将有助于捕捉这种复杂性,减少这些事件的损失。在他们的新研究中,研究人员讨论了将ICON原则应用于自然灾害风险管理策略的机遇和挑战。

研究人员指出了几个将ICON方法应用于自然灾害的机会,包括扩大协调建模工作,科学家和利益相关者之间更好的交流,以及相关学科之间更多的跨学科研究,如工程、地球科学和社会科学。他们认为,通过更系统的数据收集和开源数据共享,可以增加这些使用ICON原则的机会。

不过,障碍也依然存在,比如,不同学科缺乏通用的词汇,以及促进跨学科合作的具体框架过剩。此外,研究人员强调,将不确定性和风险准确地传播给公众是一个可能改进的领域。研究人员总结说,通过这些挑战,实施一种更加基于ICON的方法,可以提高人们对自然灾害管理和应对的理解和决策能力。

