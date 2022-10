Source: Tectonics

This is an authorized translation of an Eos article. 本文是Eos文章的授权翻译。

尽管喜马拉雅高山被认为具有“完美”的弧形分布,但在尼泊尔西部,一条跨越将近2°经度的港湾状地形打断了它的形状。这种与完美形状的偏离,加上一些地貌和断层异常,使作用于该地区的地质过程扑朔迷离。这一异常也为研究喜马拉雅板块汇聚界面大型逆冲断层如何影响山脉的活跃生长提供了一个机会。此外,了解尼泊尔西部喜马拉雅大型逆冲断层的性质对于评估该地区的地震风险至关重要。

在一项新的研究中,范索亚等人使用热运动学建模来确定尼泊尔西部大型逆冲断层的几何形状和构造运动。具体地,研究人员设计了一系列的把不同情况下大型逆冲断层的大规模地壳运动的热效应计算在内的数值模型,并将锆石、磷灰石和白云母等晶体的热年代学冷却年龄与这些热运动学模型计算出的年龄进行了比较。

研究揭示了大型逆冲断层的三维几何形状和运动规律。研究团队发现,能最好再现尼泊尔西部的冷却年龄的模型中,大型逆冲断层有两个由断坪连接的断坡,并且沿北部断坡在中下地壳深处发生了地壳物质堆叠。他们还发现,在港湾地形区段内外,青藏高原的前缘的位置可能都由沿中下地壳断坡的地壳物质堆叠所控制。此外,中下地壳断坡的沿着走向差异化的前陆扩展可能发生在至少1000万年前,并可能导致了尼泊尔西部港湾状地形的形成。

该团队表示,他们的工作强调了不同深度的地壳在山脉系统发展演化和决定高原地形边缘的位置时的重要作用。他们还指出,大型逆冲构造的演化和相关的深部构造过程有可能控制着区域水系的演化。(Tectonics, https://doi.org/10.1029/2021TC007071, 2022)

-科学作家Sarah Derouin

