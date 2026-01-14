This is an authorized translation of an Eos article. Esta es una traducción al español autorizada de un artículo de Eos.

A medida que la producción mundial de plástico se ha disparado, pequeños fragmentos de plástico se han infiltrado en los ríos, el hielo marino e incluso en nuestros cerebros. De acuerdo con un nuevo estudio, cuando las minúsculas fibras y los fragmentos se filtran en el suelo, cambian la forma en que este interactúa con el agua.

El estudio, publicado en la revista Vadose Zone Journal, midió la retención de agua y la conductividad en suelos de tres regiones de Alemania con y sin cuatro microplásticos diferentes. Los investigadores encontraron que una concentración de plástico de solo el 0.4% en masa puede cambiar la velocidad con que el agua fluye a través del suelo, dependiendo tanto del tipo de plástico como del tipo de suelo. Según los autores, es probable que las propiedades hidráulicas alteradas se deban a la naturaleza hidrófoba del plástico y a que las partículas de microplástico cambian la disposición de los gránulos individuales del suelo.

Las pequeñas partículas del suelo se adhieren entre sí formando grumos. Los espacios entre estos grumos forman conductos por los que circulan agua, nutrientes y las raíces de las plantas. El tamaño y la distribución de estos espacios afectan al drenaje del suelo y a su capacidad de retención de agua, lo que tiene implicaciones para el crecimiento de las plantas.

“Las características hídricas de un suelo indican la rapidez con la que el agua se drena a través del suelo, lo que afecta a los cultivos y a los acuíferos.”

“Las características hídricas del suelo indican la rapidez con la que el agua se drena a través del suelo, lo que impacta cultivos y acuíferos”, menciona la autora principal del estudio, Katharina Neubert, científica especializada en suelos del Forschungszentrum Jülich en Alemania.

Investigaciones anteriores han mostrado que los microplásticos pueden alterar la estructura del suelo y sus propiedades hidráulicas, pero cada uno de esos estudios examinó sólo un tipo de suelo o un tipo de plástico. El nuevo estudio es el primero en evaluar cómo múltiples tipos de microplásticos afectan a múltiples tipos de suelo.

Los investigadores colectaron suelo de tres regiones agrícolas distintas de Alemania, que tenían diferentes texturas, niveles de carbono y niveles de pH. Después, obtuvieron cuatro microplásticos ampliamente usados variando en tamaño entre 300 micrómetros y 5 milímetros: polietileno, polipropileno, poliestireno y poliéster. Descompusieron las partículas más grandes en una licuadora y luego mezclaron cada plástico con cada tipo de suelo en una concentración del 0.4% en peso. En combinación con un control libre de plástico para cada tipo de suelo, se obtuvieron 15 combinaciones únicas de suelo y microplásticos.

Los autores vertieron cada mezcla en un cilindro metálico conectado a un dispositivo de succión para ver la rapidez con la que la succión extraía el agua del suelo. Realizaron la prueba en suelo húmedo y seco, ya que el nivel de humedad también influye en la rapidez con la que el agua se drena a través del suelo.

Desenterrando una relación matizada

Los cuatro microplásticos alteraron las tasas de flujo del agua en al menos uno de los suelos, pero la magnitud y la dirección del efecto variaron considerablemente. Por ejemplo, las fibras de poliéster, comúnmente desprendidas de algunos tipos de ropa, aumentaron la velocidad a la que fluía el agua a través de un suelo en más de un 50% cuando estaba húmedo, pero redujeron la tasa de flujo en más de un 50% en condiciones secas.

“Es muy difícil hacer una afirmación general sobre cómo cambia el suelo con los microplásticos.”

“Todos los resultados dependen del contexto”, afirma Rosolino Ingraffia, científico especializado en suelos de la Università degli Studi di Palermo en Italia, que no participó en la investigación. “Es muy difícil hacer una afirmación general sobre cómo cambia el suelo con los microplásticos”.

Otro estudio reciente en el que Neubert participó como coautora mostró cómo las diferencias en las tasas de flujo podrían traducirse en la agricultura. Ella cultivó plantas de trigo en los mismos tres tipos de suelo con y sin dos microplásticos: polietileno y poliéster. Los resultados fueron igualmente complicados, ya que el plástico añadido aumentaba, disminuía o no afectaba al crecimiento de las raíces, dependiendo de la combinación.

La concentración de plástico del 0.4% utilizada en ambos estudios es mucho mayor que la que albergan la mayoría de los campos agrícolas en la actualidad, según Neubert e Ingraffia. Por ejemplo, las tierras cultivables que han sido tratadas con biosólidos durante una década presentan concentraciones más cercanas al 0.002%. Sin embargo, los cálculos basados en la tasa actual de acumulación de microplásticos sugieren que muchas zonas podrían alcanzar esta concentración del 0.4% en 50 o 60 años, añadió Ingraffia.

Neubert espera que su investigación dé lugar a regulaciones que impidan que los microplásticos alcancen esos niveles. Alemania planea eliminar progresivamente el uso de lodos de depuradora ricos en nutrientes como fertilizantes en la mayoría de los campos agrícolas, en parte debido a la preocupación por la contaminación plástica, afirmó. Un estudio identificó esta práctica como una de las principales fuentes de microplásticos en el suelo de Alemania.

Es importante mantener el plástico fuera del suelo porque “aún no sabemos qué consecuencias tiene para nuestros suelos”, dijo Neubert.

—Mark DeGraff (@markr4nger.bsky.social), Escritor científico

This translation by Saúl A. Villafañe-Barajas (@villafanne) was made possible by a partnership with Planeteando and Geolatinas. Esta traducción fue posible gracias a una asociación con Planeteando y Geolatinas.

Text © 2026. The authors. CC BY-NC-ND 3.0

Except where otherwise noted, images are subject to copyright. Any reuse without express permission from the copyright owner is prohibited.